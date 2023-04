Nem ismerte el a felelősségét az 52 éves villanyszerelő, aki miatt meghalt egy tízéves kislány Hajmáskéren. A férfi újította fel a ház villamos hálózatát, fordítva kötötte be a vezetékeket, pár nappal később a gyereket halálos áramütés érte a fürdőszobában, megrázta egy fém polc. Az ügyészség szerint a szerelő szabálytalanul kötötte be a vezetékeket, de az ügyvédje szerint nem így van, ezért most villamosmérnök szakértő bevonását kérte. A per folytatódik.