A borzalom vasárnap történhetett, Zoltánt az egyik gondozó értesítette: az egyik szarvas úgy fekszik a földön, mintha már nem élne. A másikat nem találták meg, de a nyomok arra utaltak, hogy baj történt. „Ezek színész szavasok voltak, eléggé ismertek, több filmben is szerepeltek” – részletezte a portálnak az állatkoordinátor, aki beszélt arról is, hogy egyelőre nem lehet tudni, pontosan kik és miért követték el a szörnyűséget. „A nyomokból az is látható, hogy mintegy 100 méteren át húzták az állatot a terepjárójukhoz, amellyel elhagyták a helyszínt” – fűzte hozzá.

Az elpusztult szarvasok egyike Góliát, a 16 díjat nyert, Oscarra jelölt Testről és lélekről című filmből ismert állat.

Horkai Zoltán úgy véli, valószínűleg el akarják adni az állatot, ugyanis egy üzletben a jó minőségű szarvashús kilójáért akár hétezer forintot is fizetnek a vásárlók, azonban ezeket a szarvasokat nem lehet elfogyasztani, mert olyan vakcinával oltották be őket, ami miatt a húsuk alkalmatlan az emberi fogyasztásra.

„Aki pörköltet készít belőle, az bele is halhat, jobb esetben súlyosan megbetegszik”

– árulta el.

A portál emlékeztet, Horkai Zoltán állatkoordinátor nevét egyébként akkor ismerte meg a világ, amikor a Discovery csatornán Farkasember címmel vetítették a róla készült portrésorozatot. Akkori szereplése előtt már több évtizede szerepeltek állatai akció- és természetfilmekben - írja a Bors.