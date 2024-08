Csupán a szerencsén múlt, hogy három barátja sérülések nélkül megúszta az életveszélyes játékot. A MÁV újabb ismeretterjesztő filmet készített, amelyben most a vasúti kocsik tetején történt áramütések okait mutatják be. Mint arról a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság közleményében tájékoztatott, a vasúttársaság ismételten kéri a szülőket és a pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét, hogy a vasúti kocsik tetejére felmászni tilos és életveszélyes, mert már a villamos felsővezeték megközelítése is halálos áramütést okozhat.

Illusztráció: Getty Images

Sajnos idén nem ez az első eset, hogy a felelőtlen játék balesettel végződik: egy fiatal életét vesztette, egy pedig súlyosan megsérült, amikor vasútüzemi területen felmászott a vasúti kocsi tetejére. 2023-ban többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek, és egy haláleset is történt, amikor felmásztak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára. 2022-ben a MÁV hálózatán történt két baleset halálos áldozata és súlyos, életveszélyes sérültjei is 18 éven aluliak voltak.

A statisztika szerint a szörnyű balesetekben jellemzően fiatalkorúak, gyermekek érintettek. A MÁV kéri a szülőket és pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy vasútüzemi területen tartózkodni, a vonatok tetejére felmászni tilos és életveszélyes!

Már önmagában az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A villamos felsővezeték megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságon belül halálos áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélye.