Megölte és feldarabolta édesapját egy férfi – eltűnésnek próbálta beállítani a gyilkosságot

A férfi feldarabolta, majd eltüntette a holttestet, a lakás takarításában felesége is segített; a házaspár rögtön be is költözött az áldozat házába, az ott lévő ékszereket, festményeket és egyéb értékeket pedig elkezdték pénzzé tenni.

Az értékesítést a nő előző kapcsolatából született 28 éves, a bűncselekményről tudomással bíró fia végezte, őt, illetve az elhunyt hagyatékát áron alul felvásárló férfit a BRFK nyomozói pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntett és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

Az áldozat holtteste azóta sem került elő – áll a közleményben.