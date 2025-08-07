40 perce
Félmeztelen, kalapácsos férfi rendezett közlekedési bosszúshow-t Csepelen
Egy rossz akciófilmbe is beillő jelenet játszódott le minap Csepelen két autós között. Egyikük annyira begurult, hogy félmeztelenre vetkőzött, kezében a kalapáccsal hadonászva akarta rendezni a közlekedési vitát. A nem mindennapi „akcióról” videó készült, a rendőrség is vizsgálatot indított az ügyben.
Elfajult a két autós közti vita (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A nem mindennapi jelenetet a Bp-i Autósok tették közzé. A Csepelen rögzített felvételen az látszik, hogy két autós közterületen vitába keveredik – számolt be a Magyar Nemzet.
Több mint háromszázzal száguldott a motoros az autópályánA gyorshajtásért 900 eurós pénzbírságot szabtak ki rá.
Az egyik autós, aki aztán a pólóját is leveti, valószínűleg fém ácskalapáccsal fenyegette a másik felet.
Az incidens egy általános iskola mellett történt, és bár zárva volt a nyári szünet miatt, a történtek idején egy utasokkal teli BKV-busz is érkezett a helyszínre, és a helyzet miatt kénytelen volt megállni.
Az akciófilmbe illő cspelei bosszúshow-ról készült videót és a további részleteket IDE kattintva tudja megnézni, elolvasni.
