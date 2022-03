Íme, 5+1 titok Vitézy László legújabb rendezése, a Megafilm gyártásában készült Az énekesnő című film kulisszái mögül:

1. A történet Szűcs Sándor és Kovács Erzsi tragikus szerelmének állít emléket, bár nem életrajzi film, hiszen rengeteg fikciós szál fut benne.



2. Az Astoriában zajló jelenetek felvételei előtt a rendező, Vitézy László is a dobok mögé ült, sőt, a Rejtély című dalból el is énekelt egy részletet, hogy kipróbálja a mikrofont.



Rendező a dob mögött

3. A férfi főszereplő, Herczegh Péter családjában is nyomot a kommunista diktatúra hatalmi gépezete: „Nagypapám féltestvérét kivégezték az '50-es években” - árulta el a színész a forgatás alatt.



4. Bánovits Vivianne, a női főszereplő is családi élményekből merített, hogy bele tudja képzelni magát a korszak embertelenségébe. A színésznő nagymamája táncosnő volt az '50-es években. „Mindig azt a szófordulatot használta, amikor mesélt erről az időszakról, hogy „el sem tudod képzelni, milyen volt...” - mesélte a színésznő.



5. Az Astoria halljában forgatták a film nyitó- és zárójelenetét is, amit pontosan úgy rendeztek be, amilyen az »50-es években volt, amikor Kovács Erzsi is az ismert budapesti szórakozóhelyeken énekelt.



+1 A korhű sminkekre nagy gondot fordítottak a sminkesek, Bánovits Vivianne kifejezetten megkedvelte a tusvonallal rajzolt „cicaszemet”. Herczegh Péternek viszont „meggyűlt a baja” a rúzzsal, ugyanis a forgatás során, a 4 csókjelenet után mindig le kellett állni, amíg a „maszkosztály” letörölte a Vivianne szájáról rákenődött vörös rúzst, és csak ezután lehetett folytatni a felvételt.

Borítókép: Bánovits Vivianne a film egyik jelenetében