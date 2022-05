Steele, aki kétszer is koncertezett Magyarországon, alig 48 évesen hagyta el a földi világot, de megkerülhetetlen zenei életművet hagyott maga után. A kötet ezt a hangyaszorgalommal felépített munkát mutatja be a kezdetektől a világsikerig.

Hogy ez a mű itthon is megjelenhetett, az a rockzenei könyvkiadás fenegyerekének, Dudich Ákosnak köszönhető, aki ráadásul maga fordította le a könyvet magyarra. A magyar kiadás ténye azért is jelentős, mert az itthoni, igen felhígult új hullámos rockzenei szcénának is útmutató lehet, hiszen leckét ad „műfajismeretből”, eredetiségből, kitartásból, vagányságból és még a Steele-féle „acélos” romantikából is.

A könyv borítója

Mert a kétméteres, bariton hangú frontember úgy énekelt egyszerre szerelemről és halálról, ahogyan a műfajban senki más nem tudott. Aki ezt képtelen elhinni, annak a könyv lapozgatása közben érdemes akár elmélyednie a Type O Negative egyik legkifinomultabb korongja, az October Rust hangzásában.

A brooklyni zenekar amúgy magyar „helytartókat” is hátrahagyott: emléküket mesterien ápolja a Green Men, amely legközelebb május 28-án lép fel az A38 Hajón.

Könyvadatok Type O Negative – Soul on Fire, Konkrét Könyvek, 2022, 309 oldal, 3900 forint.

Borítókép: Egy hamisíthatatlan koncertpillanat Peter Steele-lel, fotó: Michael Gottschalk / DDP / AFP