Pozsonyban, a BRaK könyvfesztiválon képviselte Magyarországot és a magyar irodalmat a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) május 13. és 15. között, ezzel elindult a V4-es könyvvásárok sorozata.

A pozsonyi BRaK Book Festival nem egy hagyományos könyvvásár, hiszen annak ellenére, hogy zömmel könyvkiadók vettek részt rajta, leginkább mégis az Ünnepi Könyvhéthez hasonlítható. A részben szabadtéri rendezvényen a könyves standok mellett színpadi és előadótermi programokon mutatkozhattak be szerzők, kiadók és olyan szervezetek, mint a PKÜ.

Az ügynökség a The Continental Literary Magazine című, negyedévente jelentkező, angol nyelvű irodalmi magazin bemutatójával készült a fesztiválra. A kerekasztal-beszélgetés közönségének soraiban újságírók, szerzők és kiadók mellett a vásár főszervezője, Frantisek Malík is helyet foglalt. A The Continental Literary Magazine küldetése, hogy bemutassa a közép-európai országok irodalmát az amerikai olvasóknak. Az eddig megjelent két lapszámban 4 szlovák szerző is publikált, így a pozsonyi bemutató különös jelentőséggel bírt nemcsak az olvasók, de az alkotók körében is.

A pozsonyi lapbemutatón az ügynökség egyik munkatársa, Garajszki Margit beszélgetett a lap két szerzőjével, a szlovák Silvester Lavríkkal és a lengyel, ám Pozsonyban élő Weronika Gogolával. Az eseményt Pál Dániel Levente, a PKÜ irodalmi szakmai igazgatója vezette fel.

A V4-es könyvvásárok sorozata május 23-án Varsóban, júniusban pedig Prágában folytatódik. Emellett Sepsiszentgyörgyön, az elsőként szervezett Sepsibookon, majd a budapesti Ünnepi Könyvhéten is több programmal megjelenik a PKÜ.

Borítókép: Facebook / Petőfi Kulturális Ügynökség