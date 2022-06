A diaszpóra magyar képzőművészeinek alkotásaiból válogat a Magyar | Művész | Világ című tárlat, amelynek ünnepélyes megnyitójára szerdán került sor Budapesten a Bálnában.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében arról beszélt, hogy az elmúlt 12 év kormányzati intézkedései megerősítették a nemzeti összetartozás érzését, amely kézzel fogható élménnyé vált 2022-re.

Beszélt arról is, hogy a Magyarság Háza az elmúlt évtizedben kiemelkedő szerepet töltött be az összmagyarság kultúrájának ápolásában, a magyar identitás erősítésében. Ez a kiállítás is ennek a munkának az eredménye - tette hozzá.

Az államtitkár úgy fogalmazott: ami a magyarokat összeköti, az a közös történelmünk, kultúránk, hagyományaink, művészetünk, ez vált kézzelfoghatóvá itt Budapesten.

Szólt arról is, hogy magyarnak lenni nemcsak származás, hanem kulturális vállalás kérdése is. Főként a diaszpórában élő harmadik-, negyedik generációs magyaroknál, akik azért tartanak ki az ősök hagyományai mellett, mert büszkék arra a hozott örökségre, amely bennünket összeköt. Ez látható a világ különböző tájain élő magyar alkotók munkáit felvonultató tárlaton.

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója beszédében köszönetet mondott annak a 22 képzőművésznek és családtagjaiknak, akik elfogadták az intézmény meghívását és Budapestre utaztak az ünnepség alkalmából.

A tárlat megnyitóján elhangzott, hogy a Magyarság Háza 2021-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, ebből az alkalomból képzőművészeti pályázatot hirdettek, amelyre csaknem 300 pályamű érkezett, ebből választották ki a kiállításon szereplő mintegy negyven alkotást.

A tárlatot több országban is bemutatták, elsőként tavaly novemberben az ausztriai Innsbruckban láthatta a közönség.

A kiállítás anyagában Dél-Afrikától Ausztrálián át Kanadáig és az Egyesült Államokig számos ország képviselteti magát egy-egy alkotó munkájával. Az anyagban festmények, fotók, textilalkotások, plasztikák egyaránt szerepelnek.

A világ különböző tájain élő magyar alkotók munkáit bemutató kiállítás anyagából katalógus készült, amelyben a művészek életútját is bemutatják.

A kiállítás július végéig látogatható Budapesten, ezt követően, a tervek szerint ősszel, Ausztráliában láthatja a közönség.