A ma kezdődő 11. Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten a Kárpát-medence magyar irodalmát meghatározó írók, költők és műveik jelennek meg, valamint dedikálással egybekötött könyvbemutatókat és aktuális kulturális kérdéseket tárgyaló pódiumbeszélgetéseket tartanak –adta hírül a Petőfi Kulturális Ügynökség.

A vásáron az író-olvasó találkozók mellett Tamási Áron születésének 125. évfordulójáról is megemlékeznek, valamint az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat is itt adják át.

A PKÜ képviseletében a KMI 12 program szerzőinek fellépése mellett nagy hangsúlyt kap a Ha bármi lehetne című KMI 12 antológia bemutatása, valamint az első születésnapját ünneplő Magyar Kultúra Magazin is debütál a kolozsvári közönség előtt. A helyszínen megtekinthetők lesznek az elmúlt évben megjelent lapszámok, és előfizetésre is lehetőség nyílik – áll a közleményben.

A PKÜ közölte azt is, hogy a június 10-én, pénteken megnyíló, 27. alkalommal megrendezett Svet Knihy, azaz a Könyv Világa Prágai Nemzetközi Könyvvásáron is több izgalmas programmal, kötetbemutatókkal, felolvasásokkal és pódiumbeszélgetésekkel várják a magyar irodalom iránt érdeklődőket. Sirokai Mátyás, Elekes Dóra és Spiró György cseh-magyar szinkrontolmács segítségével mutatják be köteteiket és folytatódik a The Continental Literary Magazine bemutatóinak sorozata is.

