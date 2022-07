A szerdától vasárnapig tartó seregszemle sztárfellépője, Tigran Örményországból indult, ma a világ legjelentősebb dzsesszfesztiváljainak vendége, és a The Call Within című lemezét mutatja be a közönségnek.

De fellép többek között Budapest két legismertebb improvizációs csapata, a Random Trip és a Seven Seconds In the Future, valamint koncertezik a Folkfantastic zenekar is.

A fesztivál csütörtöki hivatalos megnyitója után a Mikó-vár színpadára lép a Mara - Caue Project, Pocsai Kriszta és a Bágyi Balázs New Quartet. A szervezők meghívták még az Edina&Friends zenekart az RVQ – Radu Valcu Quintettet, a Grey Paris berlini triót, de közönség elé lép a Nat Osborn Band is.



Szombaton a fiatal francia énekesnőt, Camille Bertault-t hallhatja a közönség, majd a Hot Jazz Band koncertje következik. A fesztivál utolsó napján Danics Dóra (ének) és Sinha Róbert (gitár) koncertje lesz. Fellép még a Sárik Péter Trió, valamint Luiza Zan és Gyárfás István.



A fesztivál öt napja alatt 14 koncertet hallgathat meg a közönség, emellett jam session, táncperformansz, gyerekprogramok, dzsesszfestészet, dzsesszkocsma és zenés kézműves foglalkozások is színesítik a Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál, azaz a Csíki Jazz programját.

