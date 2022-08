Elhunyt Miska János író, szerkesztő, irodalomtörténész, könyvtáros, a magyar irodalmi élet kiemelkedő személyisége.

Az 1956 utáni kanadai magyar irodalmi élet kiemelkedő személyisége szerdán hajnalban, hosszan tartó súlyos betegség után, 90 éves korában Budapesten halt meg - közölte a család nevében Koltay Gábor filmrendező, az elhunyt Magyarországon megjelent könyveinek szerkesztője az MTI-vel szerdán.

Miska János 1932-ben született Nyírbélteken. Hajdúböszörményben érettségizett 1953-ban, majd az ELTE-n tanult összehasonlító irodalmat és újságírást. Az 1956-os forradalom miatt tanulmányait megszakította, 1957-ben elhagyta Magyarországot, a kanadai Hamiltonban tanult tovább a McMaster Egyetemen. 1961-ben szerzett diplomát történelem-filozófia szakon, majd később könyvtár szakon is.

Alberta és Közép-Kanada könyvtárfejlesztésében, automatizálásában komoly szerepet vállalt, ezekért többféle állami kitüntetésben részesült. Harmincéves szolgálat után nyugdíjba ment, de ezután is dolgozott íróként, szerkesztőként Brit Columbiában.

2013-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki a kanadai magyar kultúra és magyarságkutatás terén elért kimagasló eredményeiért, a kanadai magyar szellemi élet szervezése és a nemzeti kultúra népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. 2016-ban megkapta a Magyar Kultúra Lovagja címet.

Több mint húsz kötete jelent meg, több száz írásában népszerűsítette a magyar irodalmat, kultúrát és tudományos eredményeket. Szülőfaluja, Nyírbéltek díszpolgári, Hajdú-Bihar Megye tiszteletbeli polgári címmel ismerte el, az MTA köztestülete, valamint több más irodalmi és tudományos társaság tagja volt.

Fontosabb művei: Celebration, 1910-1985: An annotated bibliography of Agriculture Canada (1985), Kanadábol szeretettel: Válogatott írások 1975-1985 (1989), Ethnic and Native Canadian Literature (1990), Túl a hídon (2011), From kerosene lamps to space travels. An autobiography (2012), Magyar irodalom Kanadában 1900-2010 (2012), Két haza szolgálatában. Életem, munkásságom. Válogatott írások (2013), Megyek fáklyát gyújtani. Életregény (2016), Hungarian Canadians. A selection of writings with fond memories (2017), Verőfény az esőben (2018).

Életéről Koltay Gábor 2017-ben dokumentumfilmet rendezett Megyek fáklyát gyújtani - Miska János története címmel.