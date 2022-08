Az eredetileg a város főterére tervezett, de a vihar miatt a Rákóczi Pincében megtartott megnyitón Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár kiemelte, hogy az évforduló az emlékezés és a számvetés ideje az írótábor életében is. Az először 1972-ben megrendezett és 1987 kivételével minden évben megtartott irodalmi találkozó rendkívüli lehetőség volt a magyar szellemi élet számára - hangsúlyozta.

Az itt zajlott folyamatok tizennyolc éven keresztül "bölcsőként ringatták" a rendszerváltoztatást, felmutatták annak a párbeszédnek és őszinte hangnak a fontosságát, amelyet csak az írók mertek felvállalni - mutatott rá az államtitkár, hozzátéve, ezek a szellemi diskurzusok később alapokat építettek olyan hasonló találkozóknak, mint például később a lakiteleki volt.

"Ez a műhely a szellemi pezsgést jelentette az akkori értelmiség számára, napjainkban pedig azt a szembenézést adja, amit nekünk sem szabad megspórolni" - fogalmazott Hoppál Péter, megjegyezve:

a kritikai párbeszéd olyan, a társadalmat formáló és annak jobbítását elősegítő jelenség, amely elől nem szabad a politikának sem megfutamodnia.

"Tiszteljük az elődöket, igyekszünk szintetizálni általuk azt a múltat, amit örökségbe kaptunk, miközben a horizonton mindannyiunk számára egy olyan jövő látszik, amelyben jobbá kívánjuk tenni az életet gyermekeink és unokáink számára" - jelentette ki a kultúráért felelős államtitkár.

L. Simon László József Attila-díjas író, az írótábor elnöke a megnyitón arról beszélt, hogy a rendezvény korábbi és mostani résztvevői egyaránt arra törekedtek és arra törekszenek most is, hogy fegyelmezetten és "oly sok veszély között" is megőrizzék a szellem méltóságát, a gondolkodás, a beszéd és az írás színvonalát.

"Úgy hisszük, hogy a szellem erkölcsi tekintélyére, valamint a beszéd és az írás emberi hitelére igen nagy szükség van" - fogalmazott L. Simon László, megjegyezve, hogy erre az elvre a háborús konfliktusok kiújulása, a nyugati világ "önsorsrontó logikája", valamint a klasszikus európai értékek feladása miatt jelenleg is fontos hangsúly helyeződik.

Az írók, képzőművészek, színházi rendezők és társaik továbbra sem vonulhatnak "elefántcsonttoronyba", szükség van szellemi műhelyeikre, szervezeteikre, a művésztelepekre és az írótáborokra, valamint a vitákra, és arra - ha kell -, hogy hallassák hangjukat - tette hozzá az írótábor elnöke.

Posta György, Tokaj független polgármestere elmondta, a jövőre 950 éves kisváros története az utolsó ötven évben egybeforrt az ott rendezett írói seregszemlével. A település vezetője emlékeztetett arra, hogy a rangos kultúrpolitikai, irodalmi és közéleti eseményt 2021-ben kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánította a Hungarikum Bizottság.

A jubileumi írótábor programjai augusztus 25-ig tartanak: négy napja alatt rendeznek szakmai előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket, bemutatókat, esténként pedig koncertek várják az érdeklődőket. A hagyományoknak megfelelően az írótalálkozó utolsó napján díjakat adnak át, faültetéssel emlékeznek több íróra és költőre, valamint átadják a felújított Millenniumi Irodalmi Emlékparkot, ahol egyebek mellett domborművet avatnak a 100 éve született Fekete Gyula író, valamint Antall István rádiós szerkesztő emlékére.