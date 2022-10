A Magyar Zene Háza 2019-ben nyerte el „A legjobb nemzetközi középület” elismerést az International Property Awards-on (IPA), 2021-ben pedig a Music Cities Awardson választották a világ legjobb zenei témájú ingatlanfejlesztésének. 2018-ban az új Néprajzi Múzeum szintén a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is megkapta. 2021-ben pedig az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „Európa legjobb középület fejlesztése” díjat nyerte el az International Property Awardson.

Ezzel a Liget Budapest Projekt a legtöbbet díjazott fejlesztéssé vált a díj (IPA) történetében, ugyanis ez az első olyan kulturális városfejlesztés, amelynek elemei három rangos díjat is elnyertek.

2017-ben Cannes-ban, a világ legjelentősebb ingatlanszakmai rendezvényén, a MIPIM-en a Liget Budapest Projekt a legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje lett. 2021 nyarán pedig a Szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb léptékű, a Liget Budapest projekt keretében megvalósult felújítása nyerte el az Europa Nostra Díjat, mely az Európai Unió legrangosabb örökségvédelmi elismerése. 2022 tavaszán pedig a Magyar Zene Háza a MIPIM Awards fődíjával nyerte el, ezzel a hazai ingatlanfejlesztés egyik legnagyobb nemzetközi sikerét érte el, és

Magyarország legtöbb elismeréssel rendelkező épületévé vált.

A Magyar Zene Házáról A Magyar Kultúra Napján, január 22-én birtokba vehette a közönség a Magyar Zene Házát, melynek köszönhetően a magyar főváros egy, a világelithez tartozó japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett, ikonikus épülettel lett gazdagabb, a Városliget pedig megújítva visszakapott egy itt korábban évtizedekig elzárt, rendkívül elhanyagolt állapotú 7.000 négyzetméternyi zöldfelületet. A ház elképesztően népszerű a látogatók körében, több százezren bejárták már az épületet, a zenetörténeti kiállítás, a hangdóm előadásai és a koncertek gyakorlatilag folyamatosan teltházasak. A Magyar Zene Háza januári nyitása óta Magyarország egyik leglátogatottabb kulturális intézményévé vált, már több mint 700 ezren jártak a Liget Budapest részeként megvalósult intézményben, ezzel példátlanul rövid idő alatt a fővárosi kulturális élet meghatározó helyévé lépett elő. A fellépők és a közönség visszajelzései, valamint a látogatottsági adatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a Magyar Zene Háza nem csak különleges építészeti műalkotásként, hanem sokrétű programkínálata révén is sikeresen kapcsolódott be a fővárosi kulturális élet vérkeringésébe. A nyitása óta eltelt nyolc hónap alatt ellátogató több százezer vendég a legmeghatározóbb hazai közgyűjtemények látogatottsági szintjére helyezi fel a Magyar Zene Házát. A Magyar Zene Háza az egyik legismertebb kortárs magyar épület

Fotós: Palkó György / Forrás: Liget Budapest Mindezek mellett a közösségi médiában Magyarország egyik legtöbbet posztolt épületévé vált, sok ezer fotón, videón köszön vissza ikonikus üvegfala, lyukakkal áttört tetőzete valamennyi social media felületen, itthon és külföldön egyaránt. Nem véletlen, hogy az épületet a világ legjobb kortárs épületei között tartja számon a nemzetközi turisztikai- és építészszakma, a Magyar Zene Háza rendszeres szereplője meghatározó európai programajánlóknak.

A házat bemutató látványos videót itt tekintheti meg: