Sikersorozat 5 órája

Az egyik legrangosabb amerikai építészeti elismerést is elnyerte a Magyar Zene Háza

Európa után a tengerentúlon is sikert aratott a Liget projekt ikonikus épülete, most a legrangosabb amerikai építészeti megméretésen, az Architecture MasterPrize (AMP) versenyén nyerte el az Architectural Design of the Year elismerést - közölte a Városliget Zrt. az MTI-vel.

A Magyar Zene Háza és járókelők a Városligetben Forrás: Liget Budapest Projekt Fotós: Palkó György

Az Architecture Masterprize elismerést a díj alapítói azért hozták létre 2015-ben, hogy elősegítsék a minőségi építészet elismertségét és bemutatását világszerte. A díjat olyan egyedi projektekért ítélik oda, amelyek újszerűségükkel, kreativitásukkal és innovációjukkal kiemelkednek a kortárs építészeti alkotások közül. A díjra az idén 65 országból érkeztek jelölések. A győztest neves építészekből, elméleti és gyakorlati területek kiválóságaiból álló zsűri többfordulós szavazással választotta ki.

A Magyar Zene Házáról adott indoklásukban kitértek az épület és a természet harmóniájára, a merész színhasználatra, valamint kiemelték a koncertterem akusztikáját - hangsúlyozza a közlemény. A zsűri az elbírálás során kiemelte a japán Sou Fujimoto által tervezett városligeti épület inspiráló és innovatív jellegét is. Az épület természettel való összhangját is értékelte a zsűri

Fotós: Palkó György / Forrás: Liget Budapest Projekt Az elismerést Baán László, a projekt miniszteri biztosa csütörtökön vette át a bilbaói Guggenheim Múzeumban rendezett ünnepségen. A közlemény szerint a miniszteri biztos a díjátadón elmondta, a Liget Budapest projekt ma Európa legnagyobb léptékű kulturális tartalmú városfejlesztési projektje, 2011-ben indult fejlesztés a park hagyományait szem előtt tartva, de 21. századi módon gondolja újra a városrészt. A miniszteri biztos hangsúlyozta, a projekt már most jelentős eredményekkel bír, de még közel sem ért a végére: legnagyobb és legfontosabb fejlesztése, a Priztker-díjas japán SANAA építésziroda által tervezett, csaknem ötvenezer négyzetméteres Új Nemzeti Galéria felépítése a következő évek feladatai közé tartozik. Az Új Nemzeti Galériát bemutató kisfilmet itt láthatja: Baán László a díjátadón köszönetet mondott a Magyar Zene Háza tervezőjének, Suo Fujimotónak, akinek világviszonylatban is kiemelkedő értékű építészeti remekműve a magyar főváros különleges építészeti örökségét gazdagítja.

Sikerek sorozata A közleményben ismertetik: a Magyar Zene Háza megvalósulását már a tervpályázatának eredményhirdetése óta világszerte komoly figyelem övezi, a CNN és a World Architecture Community (WAC) 2021 egyik legjobban várt új épületének nyilvánította. A házat már a tervei alapján 2019-ben Európa legjobb középületének választották a londoni International Property Awards megméretésen, ami az ingatlanszakma egyik legnagyobb elismerése. Az épület 2020-ban a világ legjobb zenei tematikájú fejlesztésének járó fődíjat kapta meg az amerikai Music Cities Awards kiírásában. A Magyar Zene Háza kisfilmjét itt tudja megtekinteni: Az idén az egyik legmeghatározóbb nemzetközi programajánló magazin, a TimeOut a világ 22 legjobb, 2022-ben megvalósuló kulturális vonzerői között a 2. helyre rangsorolta a Magyar Zene Házát. 2022 márciusában a zsűri fődíját nyerte el Cannes-ban, a világ legnagyobb ingatlanszakmai kiállításán, a MIPIM-en. Októberben pedig elnyerte a German Design Council által odaítélt Iconic Award-ot a müncheni EXPO REAL nemzetközi ingatlanszakmai kiállításon. Az idegenforgalmi ágazat World Travel Awards díjátadóján a Magyar Zene Háza kapta meg az Európa vezető új turisztikai attrakciója 2022 címet.

