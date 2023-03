Mint írták, a négy legnagyobb divathét között számontartott Milano Fashion Weeken az Abodi, a Cukovy, a Kata Szegedi, az Unreal Industries, a Pinetime Clothing, a THEFOUR és a Zsigmond márkák mutathatták be 2023/2024-es őszi–téli kollekciójukat.

Az MDDÜ közleménye szerint

a magyar szerepléseket pozitívan fogadta a nemzetközi nagyközönség, számos elismerő visszajelzés érkezett a szakértőktől és a nemzetközi sajtó részéről.

A mentorprogram részeként az Unreal Industries, a Pinetime Clothing és a Zsigmond tervezői a Palazzo dei Giureconsulti épületében, a feltörekvő márkák és tervezők támogatására fókuszáló Fashion Hubban mutatták be friss kreációikat.

Az Abodi, a Cukovy, a Kata Szegedi és a THEFOUR márkák a Budapest Select kollektív divatbemutatóján, kifutón vonultatták fel legújabb darabjaikat az esemény egyik kiemelt helyszínén.

Mint a közleményben kiemelték, az idei évben fontos mérföldkőhöz érkezett a nemzetközi mentorprogram:

első alkalommal a Fashion Hubon kívül, független helyszíneken is láthatta a közönség a magyar tervezők munkáit. Ez jelzi a nemzetközi piacra érett mentorált magyar márkák szakmai fejlődését, valamint bizonyítja az őket összefogó Budapest Select ernyőmárka iránti évről évre növekvő figyelmet.

Hozzátették, hogy a magyar márkák iránti érdeklődés a milánói divathét több helyszínén is megmutatkozott. Számos buyer – többek között a Tessabit és a Sapzio 38 showroom – látogatott el a Fashion Hubba és a Budapest Select kollektív show-ra, utóbbin csaknem 400 fő vett részt, de az eseményt a CNMI élő online közvetítésén is figyelemmel kísérték az érdeklődők. A bemutatón részt vettek a Vogue International, a Vanity Fair és az Elle Italia divatújságírói, valamint Sara Maino, a Vogue Talents alapító vezetője is. Carlo Capasa, a CNMI elnöke a backstage-ben is megtekintette a magyar tervezésű darabokat.

Szezonról szezonra látjuk, hogy a nemzetközi szereplések milyen intenzíven fejlesztik a hazai divattervezők munkáját. Nemcsak inspirációt és szakmai visszajelzést kapnak ilyenkor a márkák, hanem ezek az események komoly eladásösztönző szereppel is bírnak

– idézték a közleményben Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezérigazgatóját.