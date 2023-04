Hogyan szólna egy vers a sorsjegyről, ha Petőfi Sándor írta volna? Milyen számokat játszhatott volna meg Ady Endre az Ötöslottón? Hogyan örült volna Kosztolányi Dezső a jackpotnak? A többi közt ezek is kiderülnek a Szerencsejáték Zrt. rendhagyó programjaiból, amelyekkel a nemzeti lottótársaság a magyar költészet napját ünnepli. A társaság célja, hogy mindenki számára közelebb hozza és megmutassa a magyar költészet sokszínűségét – olvasható a cég közleményében.

Mint írják, a Szerencsejáték Zrt. egy napra verses lottózóvá alakította át Csalogány utcai értékesítőhelyét, ahol a szerencsevadászokat hazánk egyik legkiemelkedőbb freestyle rappere, BusaPista várta a pultban. A játékosok személyre szóló, rögtönzött rigmusokat kaptak, attól függően, hogy éppen melyik játékkal tették próbára a szerencséjüket.

A programok során az is kiderül, milyen lenne egy neon sorsjegy Petőfi Sándortól vagy éppen Atlantisz József Attilától: Tóth Krisztina kortárs költő 5 különböző, ismert magyar költő stílusában mutatja be a játékokat, a versek pedig Jászai Mari-díjas színészek és színművészek előadásában debütálnak. A Fáraók kincsére írt művet a friss Jászai Mari-díjas színésznő, Pikali Gerda adja elő, a szintén Jászai Mari-díjas Elek Ferenc pedig Balassi Bálint stílusában költött sorokat mutat be. Láng Annamária, Jászai Mari- és Hevesi Sándor-díjas színésznő József Attilát idéző sorokkal mutatja be az Atlantisz sorsjegyet, Mészáros András színművész pedig Ady Endre költészetére jellemző sorokkal idézi fel a Vadvilág kaparós jellemzőit.

József Attila: Eszmélet című versének részlete újragondolva

Mint írják, a nemzeti lottótársaság társadalmi felelősségvállalásának fókuszában már 20 éve a fogyatékossággal élők társadalmi integrációja áll, szemléletformáló tevékenységét pedig az idei költészet napi kampányába is belecsempészte:

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója, egyben a Petőfi-emlékév alkalmából Tóth Krisztina, a költő stílusában megírt versét Stark Ádám, autizmussal élő színész szavalta el, a versrészletet pedig a rádiókban is meghallgathatják.

A modern magyar költészet sokféleségét mutatja be a slam poetry stílus, így a reklám helyét a slam veszi át a rádiókban, ahol Sárközi Richárd, vagyis dislexikon által írt sorokkal találkozhatnak a hallgatók.

A lottótársaság a bemutatott videókon túl közösségi felületein játékra is hívja követőit: a többi közt kiderül, hogy milyen számokkal lottóztak volna a magyar irodalom költőóriásai, edukatív céllal a költők vélhetően kedvenc számaihoz köthető életeseményeket is bemutatja, akárcsak azt, mely sorokkal fohászkodhatott volna Balassi a főnyereményhez, hogyan örült volna Kosztolányi a jackpotnak, vagy hogyan jellemezte volna a lottónyertes Petőfi Sándor saját életét a nagy nyeremény felvételét követően egy évvel.

A Szerencsejáték Zrt. célja, hogy a fiataloknak is megmutathassa a költészet szépségét és sokszínűségét, ezért több hazai egyetem közelében található órásplakátot verses sorokkal ragasztott át. A magyar költészet napjához köthetően a Szerencsejáték Zrt. öt napon keresztül mutatja be a magyar költészet által teremtett sokszínű világot.