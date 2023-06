Látványos showtánc elemek, valamint a My Fair Lady című musical egyes motívumai is megjelennek Boris Eifman A Pygmalion-hatás című modern balettjében, amelyet szombaton mutat be a Magyar Nemzeti Balett az Andrássy úti Ybl palotában - tájékoztatta hétfőn az MTI-t a Magyar Állami Operaház.

Mint írták, az ifj. Johann Strauss műveire készült koreográfiát Boris Eifman saját társulatán kívül a világon először a Magyar Állami Operaház balettegyüttese tanulta be. A tragikomikus balett az évadban kilenc alkalommal, hármas szereposztásban lesz látható az Operaházban.

Mint felidézik, az 1920-as években játszódó balettben Galát, a nyomornegyedből származó fiatal lányt elvarázsolja Leon, a versenytáncbajnok eleganciája és életének fényűző külsőségei. Elhatározza, hogy maga is táncosnak tanul, hogy közelebb kerülhessen az áhított férfihoz. A nagyvilági táncos épp táncpartnert keres, amikor megakad a szeme Galán egy táncórán. Leon fogadásból sztárt farag az egyszerű lányból.

A tájékoztatás szerint Boris Eifman szentpétervári társulata révén több mint négy évtizede számít az orosz kortárs táncművészet nemzetközileg is elismert alkotójának, akinek a Karamazov testvérek című koreográfiája 2009 óta népszerű darabja a Magyar Nemzeti Balett repertoárjának.

Az Eifman Balett 2019-ben bemutatott A Pygmalion-hatás című előadása egyszerre merít ihletet Pygmalion, a szobrász és ciprusi király történetéből, - aki beleszeretett alkotásába, amely Aphrodité közbenjárására életre kelt - valamint a címadó pszichológiai szakkifejezésből.