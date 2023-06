A 22 táncospárból és a 6-8 fős zenekarból álló Magyar Nemzeti Táncegyüttes, budapesti és szegedi gyermek és felnőtt amatőrtáncosokkal kiegészülve lép a színpadra a Nemzeti összetartozás napján,

több mint százan fogják táncukkal elkápráztatni a közönséget a Margitszigeten.

A táncegyüttes a néptánc és népzene nyelvén mutatja be a 200 évvel ezelőtt született géniusz életének vidám epizódjait, népdalokká folklorizálódott verseit, valamint a romantika korának legszebb táncait. A diákévek csínytevései, pajkos szerelmek, bordalok, sőt, néhány mesebeli hős is megelevenedik emlékezetes költeményeiből, a Helység kalapácsából és a János vitézből, valamint megismerhetjük a Pilvax kávéház eseményeit is. Nem maradnak ki a belső vívódások, az igaz szerelem, a küzdelmek, a csaták és végül az 1848-as szabadságharc és forradalom szomorú bukása,

mindez egy látványos, színes és szórakoztató táncjátékban elmesélve.

A Petőfi-emlékévben fontosságot kapott produkciót novemberben a Müpa-ban is megtekinthetik az érdeklődők.