A közleményben kiemelik, hogy az idei TáncPark programjában is helyet kapott a tangó és a flamenco. Caminos címmel a FlamenCorazonArte Táncszínház mutatja be andalúz ihletésű estjét, emellett az Argentin Tangó Táncszínház, Budai László és vendégei Tango no Tango címmel modern tangó show-t ad elő.

A Nemzeti Táncszínház, mint a modern mozgásművészet palotája, nem hagyhatja ki nyári programjából sem a kortárs műveket - hangsúlyozzák a közleményben.

Mint írják, a Kulcsár Noémi Tellabor Balaton című előadásában a gondtalan, napsütötte nyarak helyszíne, a "magyar tenger" jelenik meg, visszaemlékezve a legendás balatoni nyarakra. A kortárs ötöst a PR-Evolution Dance Company Esti Koktél című sanzonestje és táncszínháza követi.

Látható lesz a Duda Éva Társulat Frida, az élet múzsája című darabja is, amely a világhírű mexikói festőnő, Frida Kahlo egzotikus álomvilágába kalauzolja el a nézőt. Az Inversedance - Fodor Zoltán Társulat Gabriel García Márquez Szerelem a kolera idején című művéből készült darabjával érkezik a Nemzeti Táncszínházba.