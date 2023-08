„A Fesztivál első három napján Borbényi Évának segítettem a szövöde-fonoda tanodában, a Hagyományok Háza Folkudvarában, a Beremendi faluközpontban. Szerencsére sok ügyes kezű látogató, többnyire visszatérő vendég érkezett hozzánk. Nagyon sok volt a gyerek, de fiatal felnőttek is benéztek, apukák is leültek a munkaasztalhoz. Öröm volt mindnyájukkal dolgozni: láttuk az arcukon a sikerélményt. Karkötőket szőttünk, öveket készítettünk szádfán, medálok kerültek ki a kezük alól. Kötélverés is színesítette a programot, ugrálóköteleket készítettünk” – számolt be Szénási Veronika.

Szénási Veronika tréfás meséket is megosztott a hallgatósággal

Forrás: Hagyományok Háza

A Meseszó Egyesület mesemondója, népi játszóház vezető a Mesegombolyító elnevezésű programban pedig mesélt és mesélt.

A mesefonal végét az utcán találták meg a látogatók, és azt gombolyították be az udvarba: ezzel sok embert, közel száz hallgatót tudtunk becsalogatni. Rövidebb állatmesékkel kezdtem – javarészt gyerekközönség előtt – péntek délelőtt

– mondta. Hozzátette: délutánra megsokasodott a nép, akkor már tréfás meséket, tündérmeséket osztott meg a hallgatósággal. Érdeklődő, nyíltszívű közönséggel találkozott, aki a mesék alatt is aktívan bekapcsolódtak az előadásba.

Szénási Veronika általában úgy dolgozik a mesékkel, hogy több változatát is megismeri, és azt kisújfalusi tájnyelven adja elő, így a saját faluja világképét is beleszövi.

„Nagyon szeretem a gömöri meséket, más vidékek meséit is az én tájnyelvemen mondom el. Így válik az én mesémmé. A betérők nagyon szívesen hallgatták a kecskés és a birkás meséimet, s fokozatosan áttértünk a tündérmesék összetettebb világába.”