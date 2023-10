Modern világunk ezernyi örömforrását hajszolva sokszor megfeledkezünk arról, hogy az emberek egymást teszik boldoggá vagy boldogtalanná. Ahogy sikerül. Illetve úgy és annyira, emennyire ezzel tisztában vagyunk, számíthatnak másoknak szavaink, tetteink, gesztusaink és persze mulasztásaink. Erről szól Hanthy Kinga megrázó elbeszélése, az Európa Kiadónál nemrég megjelent Életre szóló ajándék.

A szerző egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, ez a regény a bűnről szól. Most azonban elmesélte, meglepően sokféle értelmezésre ad lehetőséget a kötet. Amióta az utcán van, számos olvasója számolt be arról, mit adott neki a könyv. – Vannak, akik generációk konfliktusát látják a regényben, mások inkább azt találták fontosnak, vajon milyen szabadsága van egy nőnek, ha élete közepén rájön, hogy boldogtalan. Van-e lehetősége váltani úgy, hogy ezt elfogadja, fel tudja dolgozni a környezete. Megint mások a pszichológusok közé fészkelődött sarlatánság veszélyeit azonosították a könyv kapcsán, és olyanok is voltak, akik azon gondolkoztak el, vajon a politikai befolyás tényleg annyira erősen jelen van-e a mindennapokban, ahogy ábrázoltam.

A kötet története egy lassan kikerekedő tragédia. Áron a felnőttkor küszöbén sorra éli át a legsúlyosabb csalódásokat: elhagyja az anyja, átveri a barátja, megcsalja a szerelme, az alkohol felé fordul az apja, s mivel ő sem tanulta meg, hogyan birkózhat meg a nehézségekkel, egész életét hazugságként utasítja el. Azt hinnénk, jelentősen javul a helyzet, amikor egy híres pszichiáter segítségét kéri a talpra álláshoz, ám hamarosan kiderül, a terápia – noha látszólag sikeres – valójában még távolabb viszi hősünket az élhető vagy élni érdemes élettől. Meg kell tapasztalnia, hogy a mester által hirdetett gyógymód valójában sarlatánság, üres ígéret, hiszékenységéből építkező szélhámosság. A pszichiáter, illetve most már Áron által kínált válasz az élet számos nehézségére valójában ugyanaz, amit apja talált amikor a család szétesett: menekülés a kábulatba. A terápiának lényeges eleme a drogfogyasztás, s Áron, hogy ne kelljen szembenéznie azzal, hogy élete valójában most sem más, csak hazugság, maga is egyre több drogot fogyaszt. Ám egy ilyen döntésnek megvannak a következményei.

A teljes cikket ITT olvashatja el.