Február 8-ig tart a verseny első fordulója (videó) A magyar filmtörténet klasszikusai mellett az elmúlt évek magyar mozis sikerekre is felhívja a figyelmet a Nagy Magyar Filmteszt, amelyet hetedszer rendeznek meg diákoknak. A verseny első, online fordulója 2024. február 8-án zárul. „Lényeges, hogy a fiatalok tisztában legyenek a régi magyar filmek tartalmával, hiszen ezen alkotások egy-egy mondata, figurái szinte beépültek az életünkbe, idézzük a klasszikus filmes mondásokat. A fiatalok ebbe a kultúrkörbe ágyazódnak be a filmteszttel” – mondta a Nemzeti Filmintézet főigazgatója az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában. A Nagy Magyar Filmtesztet a DUE Médiahálózat rendezi meg minden évben az NFI támogatásával. Káel Csaba szólt arról, hogy tavaly már több mint 23 ezren csatlakoztak a versenyhez. Kiemelte: a Nemzeti Filmintézet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a fiatalokat megszólítsa; a Klassz program keretében például az oktatásban órára szabott filmes tananyaggal segítik a tanárokat. "Idén az Art-Mozi Egyesülettel közösen a Klassz napokat is elindítottuk, az art mozikban speciális filmvetítéseket tartunk diákoknak, mert a digitális magány ellensúlyozására nagyon fontosnak tartjuk a moziélmény bemutatását. A Nemzeti Művelődési Intézettel együtt egy másik programunkkal olyan településekre is eljuttatjuk a mozit, ahol sajnos már nincs filmszínház" – tette hozzá. Szayly József, a DUE Médiahálózat alelnöke a műsorban elmondta: a Nagy Magyar Filmteszt három fordulóban zajlik, 14 és 20 év közötti fiatalok versenyezhetnek, az első, online forduló február 8-ig tart. A középdöntőbe a legjobb ezer teszt kitöltőjét hívják be, a döntőbe tízen jutnak. „A legfelkészültebb diákok március 1-jén egy élő show keretében mutatják meg tudásukat, erről egy tévéműsor is készül. Az első három helyezett értékes nyereményeket, külföldi utazást, mobiltelefont nyer” – sorolta Szayly József. Káel Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a diákok a filmteszten a legutóbbi idők magyar filmsikereivel is találkozhatnak. Megjegyezte, hogy az idén bemutatott Semmelweis című film szerdán lépte át a 100 ezres nézettséget a mozikban. „Fontos, hogy a fiatalok a filmtörténet mellett a mai kor filmélményeibe is bekapcsolódjanak”. Szayly József végül arról beszélt, hogy a Nagy Magyar Filmteszttel a filmes szakmákra is fel akarják hívni a fiatalok figyelmét, hiszen Magyarországon nagyon sok film készül, és a háttérszakmákban sok szakemberre van szükség.