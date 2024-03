A kiállítás a 2014-ben újjáépített épületegyüttes teljes történetét mutatja be a 19. század végétől napjainkig, három kiemelt korszakon keresztül - hangzott el a tárlat helyszínen tartott megnyitóján.

A Budapest I. kerületében található Várkert Bazár kiemelt műemlék, a világörökség része Forrás: MTI Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Kiss Henrietta, a Várkapitányság tartalomfejlesztési vezető szakértője a helyszín történetét felidézve elmondta, hogy

a Várkert Bazár ötlete egy egységes várostervezési koncepció részeként született meg az 1870-es évek elején, majd több változtatás után végül a kor elismert építésze, Ybl Miklós tervei alapján készült el 1875 és 1883 között.

Megvalósítása az egykori Királyi Palota bővítésének nyitánya lett, valamint a modern kori Budapest építészeti fejlesztésének első jelentős sikere.

A kiállítás tablói bemutatják, hogyan nyerte el Ybl Miklós a nagyszabású építkezés vezetését, majd azt, hogy a kor híres festői, szobrászai közül kik dolgoztak később a Várkert Bazár műtermeiben, de a korabeli fotókon látható lesz az is, hogy milyen károkat szenvedett az épületegyüttes a második világháború idején.

Molnár György, az Omega együttes gitárosa (elől) magyaráz a Mesterektõl élményekig – A Várkert Bazár történetei című szabadtéri plakátkiállítás bejárásán a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján a megnyitó napján, 2024. március 7-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

A szabadtéri tárlat második szakasza az 1960-as éveket mutatja be, amikor a Budai Ifjúsági Park, akkori nevén az Ifipark működött a helyszínen. A látogatók megtudhatják, milyen együttesek léptek fel itt, és milyen ideológiai alapon hozott szabályok betartásával szórakozhattak a kor fiataljai. A kultikus szórakozóhely 1984-ben zárt be, majd az épületegyüttes pusztulni kezdett, 1996-ra pedig felkerült a világ legveszélyeztetettebb műemlékeinek listájára is – emlékeztetett Kiss Henrietta.

A tárlat harmadik része a Várkert Bazár 2014-es megújulását mutatja be.

A tablók beszámolnak arról, hogy az újjáépítésnél nemcsak az építészeti hagyományokat, hanem a modern kor elvárásait is figyelembe vették. Így lett mára a főváros meghatározó kulturális intézménye, amely évente több tízezer látogatót fogad sokszínű zenei, irodalmi, képzőművészeti kínálatával, családi programjaival.