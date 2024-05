„A cigányzene egyik legfontosabb jellemzője, hogy élőzene. Egy olyan egyedülálló érték, amely a kultúra szerves részeként van jelen Magyarországon és szerte a világban. És ezt a műfajt a magyarországi cigányzenészek tudják a legmagasabb szinten interpretálni, akik nemcsak maguknak szereznek nemzetközi elismertséget, de Magyarországot is népszerűsítik a muzsikájukkal” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kathy-Horváth Lajos. Az Érdemes Művész és a Magyarország Kiváló Művésze elismeréssel kitüntetett hegedűművész, zeneszerző – akit 2014-ben az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagjává választottak – beszélgetés során hangsúlyozta a Muzsikáló Magyarország program jelentőségét.

„Az egykori Gyurcsány-kormánnyal ellentétben, akik nem támogatták az élőzenét, a cigányzenét, a jelenlegi vezetés felismerte annak értékeit. Meglátták, hogy ennek az unikális zenei műfajnak komoly idegenforgalmi vonzata is van. Nagyon igényli a turizmus az élőzenét. Nem beszélve arról, hogy ez a program munkahelyeket is teremt, megélhetési lehetőséget kínál a muzsikusoknak és családjaiknak” – hangsúlyozta a lapnak a hegedűművész, aki a cigányzene komolyzenére gyakorolt hatásaival kapcsolatos gondolatait is megosztotta.

A cigányzenéből, annak jellegzetes motívumaiból a világ legnagyobb zeneszerzői, köztük Brahms, Liszt, Bartók és Kodály is nagyon sokat merítettek. Ez a műfaj ihlette Liszt rapszódiáit, Brahms pedig kifejezetten cigányzenekaroknak írta a Magyar táncokat

– hívta fel a figyelmet a művész.

Kathy Horváth Lajos: a magyar nóták mindenki szemébe könnyeket tudnak csalni

Ezek a magyar nóták a legnagyobb tudósoktól kezdve a földeken dolgozó munkásokig mindenki szemébe könnyet tudnak csalni. Megérintik a lelkeket. Már csak azért is, mert amikor odamegy a cigányprímás az asztalhoz, és megkérdezi, hogy melyik nótát húzza el, az embereknek általában az jut eszükbe, hogy »édesapámnak, édesanyámnak ez volt a kedvenc nótája«. És máris nosztalgikus hangulatba kerülnek, mert a dal a szeretteikre emlékezteti őket – tért ki a beszélgetés során a hegedűművész arra, hogy milyen erős érzelmi kötelékké válhat egy-egy lélektől lélekig szóló nóta.