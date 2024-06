A közlemény szerint a magyar balettművészt az elmúlt évadban A Pygmalion-hatás címmel bemutatott produkcióban nyújtott alakításáért jelölték az elismerésre. A két díjazott olyan rangos intézmények vezető szólistáit utasította maga mögé, mint a szentpétervári Mariinszkij és Mihailovszkij Színházak vagy a milánói Scala.

Az Alekszandr Nyikolajevics Benois francia képzőművészről és műkritikusról elnevezett elismerés történetében idén először jelölték a Magyar Nemzeti Balett művészeit. Balázsi Ármin mellett a balerina kategóriában Melnyik Tatyjana is meghívást kapott a versenyre, amelynek díjait kedden adták át.

Balázs Ármin 2014 óta tagja a Magyar Nemzeti Balettnek, a Junior Prima Díjjal és a Magyar Bronz Érdemkereszttel is kitüntetett vezető szólistát a 2022/23-as évadban az együttes Étoile-jának is megválasztották. Melnyik Tatyjana 2015 óta a Magyar Nemzeti Balett egyik vezető szólistája, emellett a 2019/20-as és a 2023/24-es évad Étoile-ja is.

A Szvetlana Zaharova által elnökölt héttagú, balettművészekből, koreográfusokból és együttesvezetőkből álló zsűribe idén Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója is meghívást kapott.

2006-ban ifjabb Harangozó Gyula a Bécsi Állami Balettegyüttes vezetőjeként vett részt a grémium munkájában.