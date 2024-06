"Palásthynak hihetetlen érdemei voltak, olyan szinten tudta meggyőzően átbokszolni az ötletét. Azt mondta, hogy ez egy gyerekfilm. Na most a gyerekfilm leple alatt egy csomó olyasmi is történt, ami egy felnőttek által játszott filmnél biztosan nem ment volna át" – dicsérte Ernyey Béla a film íróját és rendezőjét. Palásthy György pályafutása során rengeteg más műfajban is kipróbálta magát, ma mégis gyerek- és ifjúsági filmjei a legismertebbek.