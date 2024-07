A magyar színháztörténelem Hubay Miklós drámaíró, Vas István író és Ránki György zeneszerző alkotását, az Egy szerelem három éjszakáját tartja az ország első musicaldarabjának, amit 1961-ben mutattak be a Petőfi (ma Thália) színházban, s népszerűsége azóta is töretlen. A színdarabból 1967-ben film is készült, már-már utánozhatatlan színészi gárdával, Révész György rendezésében, melyet szombat este ismét műsorra tűz a Hír TV, utána pedig a Szélesvásznú történelemben Zavaros Eszter és Csatári Bence előbb Bodrogi Gyulával, majd Szigethy Gábor Kossuth-díjas íróval beszélget a színdarabról és a filmről.

Az Egy szerelem három éjszakája színpadon és moziban egyaránt nagy sikert aratott, csaknem kilencszázezren váltottak rá jegyet

Forrás: NFI

Egy szerelem három éjszakája

Révész György filmje musical ugyan, de nem az a felhőtlen, ártatlan szórakozás: a szerelem, az élni akarás és a művészet a háború poklával keveredik benne.

A vidám dalokkal kísért boldog emlékfoszlányok egyre halványabban pislákolnak a szereplők tudatában, s ettől lett igazán különleges hangulatú, egyedi filmélmény.