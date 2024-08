Augusztus 17. és 20. között rendezik meg az ország legnagyobb népművészeti fesztiválját, a Mesterségek Ünnepét a Budai Várban, ahol csaknem ezer magyar és külföldi kézműves portékáit tekinthetik és vásárolhatják meg az érdeklődők, valamint csaknem száz látványműhelyben ki is próbálhatják az egyes mesterségeket – közölte az eseményt szervező Népművészeti Egyesületek Szövetsége az MTI-vel.

A Magyar–Török Kulturális Évad alkalmából mintegy húsz török alkotóművész vesz részt a fesztiválon.

A legkülönlegesebb mesterség az ebru festés lesz, ahol egy edénybe töltött víz tetejére öntött festék segítségével jelenítenek meg mintákat a papíron. Mellette többek között kalligráfus, nemez- és bábkészítő mester, szövő, rézműves és üvegfújó mesterek, valamint népzenészek és néptáncosok érkeznek a rendezvényre, hogy minél szélesebb körben bemutassák a látogatóknak a török kulturális hagyományokat.

A rendezvény idei kiemelt témája, hogy bemutassa a török hatásokat a magyar népművészetben. Ennek keretében a két nemzet népi díszítőművészetében fellelhető olyan hasonlóságokat is megismerhetik meg az érdeklődők a látványműhelyekben és a mesterségbemutatókon, mint a gránátalma, a tulipán, vagy a kacsos-indás motívum.

Sok más műhely mellett az asszonyműhelyben a Galgamente népi kézimunkáit, díszítményeit, hímzéseit, mutatják be és ki is lehet próbálni azokat. A székkötő műhelyben az érdeklődők végig követhetik egy szék ülőkéjének elkészítését, amely hagyományos baranyai sváb kötés és az egész világon egyedülálló, de elmélyedhetnek a Zala vármegyei hetési hímzés letenyei hímzés, vagy a zalai fehér hímzés öltéstechnikájában is. Megismerkedhetnek továbbá a Pannónia csipke történetével, a Kis-Balaton környékének viseletkultúrájával vagy a gyöngyösnecc készítésével is.