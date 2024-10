Már megrendelte? 42 perce

A magyar vidék családi hetilapjának évkönyve, a Szabad Föld Kalendárium immár elérhető a kézbesítőknél, a postán és az újságárusoknál is, de kedvezménnyel meg is rendelhető. A szerkesztők a hasznos tanácsok, praktikus tudnivalók sorát szokásukhoz híven most is igyekeztek egész évre szóló izgalmas, érdekes olvasmányokkal színesíteni.

A 2025. évi Szabad Föld Kalendárium címlapjának részlete Forrás: Szabad Föld Kalendárium

„Kalendáriumunkban arra törekedtünk, hogy kielégítsük minden korosztály érdeklődését. A nagyszülőktől az unokákig ki-ki megtalálhatja a maga kedvenc rovatát, olvasnivalóját, meglelik a nők, a férfiak, a gyerekek, a természet szerelmesei és az egészséges életmód hívei, a történelmünkben és jelenünk-jövőnk összefüggései közt eligazodni vágyók, az útkeresők és a nemzedékek tapasztalataira építeni akarók, a falvak és a városok lakói, a tanyák népe” – írják ajánlójukban a Szabad Föld Kalendárium szerkesztői. Ígéretük szerint a nehezebb és a könnyedebb témák olyan ritmusban követik egymást, hogy végig lekötik az olvasó figyelmét, miközben a kalendárum lapjain bejárja az országot, és messzi földekre is eljut. Rejtett világok a címe T. Németh László interjújának, amelyet Rácz Andrással, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkárával készített. Ebből a többi között megtudhatjuk, hogy 2025-ben a magyar természetvédelem milyen kerek évfordulókat ünnepel: 1975-ben jött létre a Kiskunsági Nemzeti Park és 1985-ben az Aggteleki Nemzeti Park, majd 1995-ben kapott világörökségi címet a Baradla barlangrendszer. Tizenöt éves lesz a Nemzeti Parki Termék védjegy, amelyet eddig csaknem 350 termelő 1300 terméke kapott meg. Az államtitkár beszél arról is, hogy a társadalmi igények és szokások változását hogyan követi az állami természetvédelem. Igazodnak például ahhoz, hogy az utóbbi egy-két évtizedben egyre népszerűbbek az úgynevezett aktív kikapcsolódási lehetőségek, növekszik azok száma, akik szeretnek kimenni a természetbe és ehhez szervezik a szabadidejüket. Mind több embert vonzanak a gyalogos, a barlangász-, a vízi- és a kerékpártúrák, ezekre is bőven kínál alkalmat tíz nemzeti parkunk, ahol ma már 1300-an dolgoznak. Lőrincz Attilával, a Győri Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatójával beszélgetett Szijjártó Gabriella. Segélyszervezetük ereje, melynek keretében negyven csoport működik, az önkéntes segítőkben rejlik – mondja Lőrincz Attila, aki egy nyírségi faluból indult, és hosszú időn át rendőrként dolgozott, ma négygyermekes családapa. Szolgálatuk nevében a katolikus szó nem valami „megkülönböztetést”, hanem a keresztényi segítő szemléletmódot jelenti – hangsúlyozza –, és soha nem kérdezik, hogy az, aki hozzájuk fordul, milyen felekezetű, vagy egyáltalán vallásos-e.

További interjúinkban, portréinkban megszólal Józsa Judit, aki a Székelyföldön született, s ma világhírű kerámiaszobrász, művészettörténész, Fehér László Munkácsy- és Kossuth-díjas festőművész, aki a Fejér vármegyei Dégen nőtt fel, a Cegléden élő és alkotó kiváló fotográfus, Apáti-Tóth Sándor, aki a közelmúltban megkapta a Magyar Fotóművészek Szövetségének életműdíját és mások. Megismerhetjük a Tök községben élő térképész-tanárt, Schwarcz Gyulát és családját, a Bernecebarátiban lakó s ott pásztorfurulyákat faragó és szuszékokat – ácsolt ládákat – készítő Gyenes Tamást, Szatmári Ferencet – Főzelékes Ferit –, aki Hartáról került Budapestre, és merész újítóként nyúlt a magyar konyha megosztó szereplőjéhez, a főzelékes egytálételhez, vagy éppen Hillender Tímeát, aki az Afrika Sztorik Egyesület tagjaként állatokat ment Tanzániában, vadőröket képez Kenyában. Ott vagyunk a berbereknél Marokkóban Balogh Boglárkával, Stonehenge kőoszlopainál Angliában Puskás Katival, s az időben visszalépve ott ülünk Hrabalnál (1914–1997), a cseh irodalom nagy megújítójánál Varga Attilával, aki harminc évvel ezelőtt könyvet írt róla, és most felidézi emlékeit.

Erről és még sok egyébről olvashat, aki megvásárolja a Szabad Föld 2025-ös Kalendáriumát. A Házunk tája rovatban O. Horváth György forintot is érő ötletekkel szolgál, az Egészségünk rovatban Habik Erzsébet a betegségek megelőzéséhez ad tanácsokat. Szerzőként az évkönyvben szerepelnek mindazok, akiknek az írásaival a lapban is hétről hétre találkoznak az olvasók. Természetesen most sem maradhatnak el a rejtvények, játékok és az értékes nyeremények, utóbbiak összértéke több mint 500 ezer forint. A kiadvány megrendelhető a +36-46/998-800 telefonszámon, a lapcentrum.hu oldalon, az [email protected] címen és postai kézbesítőknél vagy a postahivatalokban.