A falat kaparták kíváncsiságukban a Hunyadi stábjának tagjai (videó)

„A Hunyadi esetében a történelmi tényekhez és a történelmi hűséghez ragaszkodtunk

– folytatta a látványtervező –, építészeti szakkönyveket, építészeti folyóiratokat néztünk át és ezekből próbáltuk rekonstruálni, hogy hogyan is nézhettek ki azok a helyszínek, ahol a jelenetek játszódnak.” A török pusztításnak köszönhetően a korabeli budai várból csak nagyon kevés maradt meg – emelte ki, majd hozzátette azt is, hogy a török hárem és a török szultán székhelye is Konstantinápolyba került, de összeségében mindent a saját fantáziájuk, s részben építészettörténeti emlékek alapján hoztak létre a Hunyadi-sorozat díszleteit megalkotva.

A kedvence a vatikáni fogadóterem, ami a Vatikánban meglévő pápai szobának egy másolata, mert onnan vették a mintákat és színeket.

A márványból készült fogadóterem adaptációja olyan sikeres volt, hogy a látványtervező elmondása szerint a Hunyadi-sorozat stábja addig nem hitte el, hogy nem igazi márvány, amit létrehoztak, amíg ki-ki oda nem ment a falakhoz és meg nem kapirgálta a díszletet.