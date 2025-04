Könyvcsere pont nyílt a Városligetben

A Lapozóból bárki vihet el könyvet

A Lapozó működése egyszerű: bárki vihet belőle könyvet, ha cserébe egy másikat helyez ott el. Ha éppen nincs nála cserepéldány, később is pótolhatja, vagy akár könyv nélkül is távozhat. A közösségi könyvinstalláció főként gyermekkönyveket mutat be és a Bookline évente többször frissíti is a kínálatot.