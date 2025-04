Egy állandó Márai-tárlat is nyílik a Márai-emlékév keretében

Márai kassai éveire, az azt követő vándorlásaira, a budapesti évekre, valamint emigrációjának meghatározó pillanataira fókuszál. A tárlathoz egy kéttermes, a XX. század eleji kávéházi hangulatot idéző enteriőr is kapcsolódik, amely egyben múzeumi kávézóként is működik majd.

A polgármester arról is beszélt, hogy az emlékévre a tárlat megnyitása mellett olyan programokat szerveznek, amelyek a kerületi és a nemzeti identitást, és a krisztinavárosi közösséget is erősíteni tudják. Ennek szellemében irodalmi estek, rendhagyó irodalomórák, beszélgetéssorozatok, színházi előadások, vezetett séták és filmvetítések teszik lehetővé Márai Sándor életművének megismerését, ősszel pedig színházi fesztivál és egy 24 órás felolvasómaraton is várja az érdeklődőket. Mindezek mellett

újraindítják a Márai-esteket is Hirtling István színművész és Mészáros Tibor közreműködésével.

Az I. kerületi iskolák számára szavalóversenyeket és digitális pályázatokat is meghirdetnek, a kerületi művészek számára képzőművészeti pályázatok is indulnak. A vendéglátóhelyeket pedig arra biztatja az önkormányzat, hogy bővítsék kínálatukat az emlékévhez kapcsolódó különleges termékekkel, például Márai kedvenc ételével vagy egy korhű süteménnyel, esetleg az emlékév logóját idéző desszerttel. A kezdeményezéshez csatlakozó vállalkozások megjelennek az emlékév hivatalos kommunikációjában is.