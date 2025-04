Hagyományok Háza 1 órája

Helyzetkép a magyar népművészetről

A Hagyományok Háza gondozásában első alkalommal megjelent Népművészeti Jelentést mutatta be Both Miklós főigazgató, amely a magyar népművészet helyzetéről ad képet komplex kutatási adatok alapján. Az egy éve bemutatott Folk_ME platform sikerei nyomán elindult a Hagyományok Háza legújabb digitális oktatási innovációja is, a kézműves mesterségeket felölelő Craft_ME, amelyet a második nap ismerhetett meg a szakmai közönség. A nemzetközi eseményre a hazai és a határon túli magyar résztvevők mellett 15 országból érkeztek szakemberek.

A Hagyományok Háza gondozásában első alkalommal megjelent Népművészeti Jelentést mutatta be Both Miklós főigazgató Forrás: MTI Fotó: Bruzák Noémi

A népművészet nem csupán örökség, hanem jövőformáló erő is – a Népművészeti Jelentés segít megérteni e kulturális mozgalom működését és fejlődését, és az a célja, hogy adatain és javaslatain keresztül hidat építsen múlt és jövő között – fogalmazta meg gondolatait a Népművészeti Jelentés kapcsán Both Miklós a Szakmai napok nyitó előadásán. A Jelentés alapjául szolgáló kutatás az első évben a kulturális finanszírozás területén egyedülálló Csoóri Sándor Program hatásait vizsgálta. Az eredmények alapján elmondható, hogy a válaszadók 91 százaléka szerint a támogatásnak köszönhetően megvalósuló programok az elmúlt hét évben hozzájárultak a közösségek megerősítéséhez, 81 százalékuk szerint a szakmai fejlődés alapjául szolgáltak, 79 százalékuk szerint erősítették a nemzeti és nemzetiségi identitást, míg csaknem 70 százalékuk szerint a népi kultúra mélyebb megértéséhez is vezettek. A népművészet területén végzett munka eredményeként nőtt az érdeklődés a hagyományok iránt, és egyre több fiatal csatlakozik a népművészeti közösségekhez. A jelentés nem csupán az elmúlt hét év eredményeit ismerteti, hanem javaslatokat is megfogalmaz a szektor jövőbeli fejlődésére és kitér a közösségépítés és a társadalmi felelősségvállalás fontosságára is. A Hagyományok Háza tervei szerint a Népművészeti Jelentés évente frissülő elemzésekkel és konkrét szakpolitikai javaslatokkal járul majd hozzá a magyar népművészet jövőjéhez.

A népi kézművesség technikái generációkon keresztül öröklődtek, azonban napjainkban egyre nagyobb kihívást jelent a hagyományok átadása. A Craft_ME innovatív felület célja, hogy ezt a tudást digitális formában is rögzítse és megőrizze, miközben támogatja a mesterségek gyakorlati elsajátítását. A Craft_ME elsősorban komplex oktatási platform, amely szemléletesen teszi elérhetővé a hagyományos kézműves technikák és mesterségek teljes folyamatát, ugyanakkor egy olyan digitális archívum is, amely hozzájárul a népi kézművesség gyakorlati és szellemi örökségének megőrzéséhez.

A Szakmai napok első napján kulturális szakemberek, kutatók és a népművészeti közösségek képviselői vitatták meg a Hagyományok Háza tevékenységeinek és különböző területeinek aktuális kérdéseit a színpadi néptánc megújulásának kérdésétől a külhoni pedagógusképzésekig. A népzene és a kézművesség, illetve a digitális oktatás területén dolgozó szakemberek, kutatók, szervezetek számára szervezett második napon megismerhették a néphagyomány oktatásának innovatív megközelítéseit, illetve a népművészetből származó újításokat és fejlesztéseket. A nemzetközi eseményre 15 országból érkeztek résztvevők, hogy együtt gondolkodjanak kulturális örökségünk, hagyományaink tudásátadásának jövőjéről. Bővebben az újításokról: www.hagyomanyokhaza.hu