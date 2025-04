Így bulizhat kedvezményes áron a VéNégy Fesztiválon

A zárónapon a krakkói Teatr Groteska Windows című előadása látható, amely a vizuális színház világába kalauzol, a történet képek, képsorok formájában bontakozik ki a néző előtt. Az epizódok úgy fonódnak egymásba, mint egy mozifilm jelenetei, egy olyan mesében, amit nem korlátoz se tér, se idő - írják a darabról, amelynek központi témája az otthon. Az előadás arról szól, hogyan próbálunk gyökeret verni egy bizonytalan, folyton változó világban - olvasható az ismertetőben.

A lengyel Concept Cultura csapata a VR-sátorban várja a virtuális valóságban elmerülni vágyókat - fogalmaznak a közleményben. Mint írják, az érdeklődők megismerhetik Oto bolygóját, spirituális utazásra indulhatnak a dzsungelbe és a Jurassic World kapui is kitárulnak.

A programban utcaszínházi produkciók is helyet kaptak. Fellép a lengyel Teatr Los Fuegos társulat, a Tűzmadarak társulat egy tűzzsonglőr-előadással érkezik a fesztiválra, míg a szlovák Duo Kyseli Krastafci bohóc showt mutat be a közönségnek, emellett extrém síbajnokság is várja a látogatókat.