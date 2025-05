Fiatal tehetségek debütálnak a Magyar Állami Népi Együttes új évadában (videó)

A Magyar Állami Népi Együttes új évada fiatal alkotói hanggal várja a közönséget – emelték ki a közleményben. Idézték Mihályi Gábort, az együttes vezetőjét is, aki elmondta: az évadtervezés közösen történik a művészeti vezetéssel, többek között Pál István „Szalonnával” és a kreatív alkotói csapattal, de figyelik a közönség reakcióit is, és próbálnak reagálni a felmerülő igényekre. Az új évad kialakításakor az együttes célja az volt, hogy a hagyományokat új perspektívából közelítsék meg, és helyet adjanak a feltörekvő fiatal művészeknek is – tette hozzá.

Az idei előadásokon több reflektorfényt kapnak a fiatal táncosok és alkotók

Fotó: Váradi Levente / Forrás: Hagyományok Háza

A közlemény szerint az együttes olyan jól ismert, nagy sikerű darabokból állította össze 10 előadásból álló programsorozatát a Hagyományok Háza színpadára, mint a Naplegenda, a Kolozsvári piactéren vagy az Édeskeserű, miközben izgalmas, új bemutatókkal is várja a közönséget a társulat.

Magyar Állami Népi Együttes tagjai és a feltörekvő fiatalok egy színpadon

Az évad egyik új bemutatója a Gyökerek és szárnyak című előadás lesz, amelyet kizárólag olyan fiatal alkotók hoznak létre, akik már sokszor bizonyították rátermettségüket magas színvonalú munkájukkal. Az új produkció a magyarországi táncok és zenék köré rendeződik, egyszerre tiszteleg a hagyomány előtt, és bátran lép a jövőbe – írták.

Fotó: Csibi Szilvia / Forrás: Hagyományok Háza

A bor dicsérete című másik új bemutató a bor szakrális világát idézi meg Hamvas Béla nyomán.