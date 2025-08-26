Újabb Red Dot-díjat kapott a 360 Design Budapest kiállítás

A dizájnszcéna egyik legismertebb globális versenyén, a nemzetközi szakértői zsűri döntése alapján az MDDÜ által 2024-ben szervezett kiállítás nyerte el a 2025. évi Red Dot Awardot a Brands & Communication Design kategóriában – olvasható az MDDÜ közleményében.

Érdeklődő a Budapest Design Week központi tárlata, a 360 Design Budapest kiállításon a megnyitó napján a Nyugati pályaudvar egykori várótermében 2024. október 15-én

Fotó: Kovács Attila / Forrás: MTI

A 360 Design Budapest kiállítás tavaly októberben a Nyugati pályaudvar egykori várótermében valósult meg a Budapest Design Week központi programjaként.

A tárlat széles hazai és nemzetközi válogatás mellett közel 300 tárgyat vonultatott fel, bemutatva a régiós és hazai dizájn legjavát.

A tárlaton a látogatók

neves alkotók munkáit,

ismert dizájnmárkák termékeit

és feltörekvő fiatal tervezők

és művészek dizájntárgyait

ismerhették meg – írták.