Hankó Balázs: felelősek vagyunk egymásért, magyarok és székelyek

A székelyföldi szakrális helyszínen szombat este tízezrek jelenlétében mutatják be Szörényi Levente és Bródy János rockoperájának koncertváltozatát, Feke Pál rendező és producer nagyszabású produkcióját. Hankó Balázs a rendezvény fővédnökeként vesz részt az eseményen.

Feke Pál (b) István szerepében és Vágó Bernadett (j) az István, a király című rockopera koncertváltozatának bemutatóján az erdélyi Csíkszeredához tartozó csíksomlyói hegynyeregben 2025. augusztus 30-án. A bemutatót Feke Pál rendezte

Fotó: Kátai Edit / Forrás: MTI

„Magyarok! Férfiak és asszonyok!” – felkiáltással üdvözölte a jelenlévőket, és arról beszélt, hogy a magyarok történelme túlnyúlik az ezer éven.

A miniszter az előadás kezdete előtt mondott beszédében felidézte, hogy a magyar történelem a kezdetektől fogva tele van hősökkel, drámákkal, szenvedéllyel, de szerinte mindenek közül a legmeghatározóbb pillanat, a legszilárdabb talapzat a keresztény magyar államnak a megalapítása. „Közös születésnapunkat ünnepeljük szerte a Kárpát-medencében” –húzta alá.

Hangsúlyozta: a jelenlévők közösen hajtanak fejet Szent István hite és cselekedetei előtt, és egyben minden egyes magyar hős előtt. „Mert Szent István ott volt a Hunyadiakban, Rákócziban, Petőfiben és a ’48-as ifjakban, Bem apóban, Deák Ferencben, a Don-kanyarban harcolókban, az ’56-os srácokban és lányokban, Márton Áronban és a kommunista rendszert leváltókban” – nyomatékosította. Hozzátette: az államalapító király „velünk, mindennapjaink hőseiben” is jelen van, akárcsak a csíksomlyói Nyeregben. Emlékeztetett, hogy ez a szakrális hely a Szent István által Mária oltalmába ajánlott magyar nemzet több százezer, millió tagját köti hitéhez, nemzeti identitásához.

„Külön kegyelem az, hogy ma este az István, a király generációkat formáló dallamait énekelhetjük együtt! Mi 15 millióan, és sok-sok 10 millióan, akik fentről velünk együtt vannak ma itt a Nyeregben. Így kapcsolva össze minden magyart és székelyt egy akaratba, egy cselekvésbe!” – fogalmazott Isten ajándékának nevezve, hogy az egymásért felelős magyarok, székelyek „Csaba királyfi, Szent István király és az Árpád-házi szentek csillagösvényén járhatnak”.

Hankó Balázs a koncert előtt szentmisén vett részt a csíksomlyói kegytemplomban. Rövid sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Csíksomlyón szombat este „csoda születik”, az István, a király a magyar nemzet szakrális helyén „él újra és köt össze székelyt és magyart”. Megköszönte a produkció létrehozóinak, szervezőinek, hogy együtt élhetik át „a legnagyobb csodát”.