Augusztus 20.

2 órája

Idén is színes programokkal várják az embereket a protestáns egyházak a budai Várba

Protestáns sokadalom címen idén is szervez az államalapítás ünnepe alkalmából kulturális, hitéleti, gasztronómiai rendezvénysorozatot a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház a budai Várban – közölték a szervezők az MTI-vel.

MW
Egyházi szervezetek és könyvkiadók, egyházi kötődés kulturális előadók várják az érdeklődőket az állami ünnepen

Forrás: Reformatus.hu

Azt írták: az idén harmadik alkalommal megrendezett programsorozat az államalapítás előestéjén kezdődik. A Bécsi kapu téri evangélikus templomban augusztus 19-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) ünnepi istentiszteletén Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke hirdet igét.

A protestáns egyházak sokszínű zenei hagyományával is megismerkedhetnek az érdeklődők augusztus 20-án a várbeli Bécsi kapu téren
Forrás: Reformatus.hu

Augusztus 20-án könnyű- és klasszikus zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodóvásár is lesz a budai Várban, összesen három helyszínen.

A Kapisztrán téren fellépnek mások mellett Gryllus Dániel és zenésztársai, a HolddalaNap és a BorzsaVári Zenekar, de a gospelt és a Szabó Lőrinc verseit kedvelők sem fognak unatkozni. A gyermekfoglalkozásnak a Bécsi kapu téri templom ad otthont, itt a legkisebbek interaktív foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a templom kincseivel – olvasható a közleményben. A klasszikus zene kedvelői sem maradnak program nélkül: kórustalálkozó és orgonamaraton segít megismerni a szervező felkezetek egyházzenei sokoldalúságát – írták.

A zenei programok mellett kiállítás és pódiumbeszélgetések is várják az érdeklődőket. Az Országos Levéltár épületében Egyedül az Írás címmel időszakos egyháztörténeti tárlat várja a közönséget, a keresztasztal-beszélgetések pedig a legégetőbb témákat érintik: a klímavédelmet, a Z generáció kihívásait és az egyház jövőjét – tették hozzá.

Az esemény részletes programját ITT tudja megtekinteni.

 

