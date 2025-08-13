Idén is színes programokkal várják az embereket a protestáns egyházak a budai Várba

Azt írták: az idén harmadik alkalommal megrendezett programsorozat az államalapítás előestéjén kezdődik. A Bécsi kapu téri evangélikus templomban augusztus 19-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) ünnepi istentiszteletén Kondor Péter evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke hirdet igét.

A protestáns egyházak sokszínű zenei hagyományával is megismerkedhetnek az érdeklődők augusztus 20-án a várbeli Bécsi kapu téren

Forrás: Reformatus.hu

Augusztus 20-án könnyű- és klasszikus zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodóvásár is lesz a budai Várban, összesen három helyszínen.

A Kapisztrán téren fellépnek mások mellett Gryllus Dániel és zenésztársai, a HolddalaNap és a BorzsaVári Zenekar, de a gospelt és a Szabó Lőrinc verseit kedvelők sem fognak unatkozni. A gyermekfoglalkozásnak a Bécsi kapu téri templom ad otthont, itt a legkisebbek interaktív foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a templom kincseivel – olvasható a közleményben. A klasszikus zene kedvelői sem maradnak program nélkül: kórustalálkozó és orgonamaraton segít megismerni a szervező felkezetek egyházzenei sokoldalúságát – írták.