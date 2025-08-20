augusztus 20., szerda

István névnap

21°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kecskemét

1 órája

Népmesemondók találkoznak szerte a Kárpát-medencéből

Címkék#népmese#találkozó#mesemondó#Kecskemét

Hatodik alkalommal rendezik augusztus második felében a Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozót, ezúttal Kecskeméten. Az idei év kiemelt témája a határon túli magyar népmesemondás múltja, jelene és jövője lesz – közölte lapunkkal a Hagyományok Háza.

MW
Népmesemondók találkoznak szerte a Kárpát-medencéből

Bárány Antalné Strehó Margit palóc mesemondó a tavalyi találkozón

Forrás: Hagyományok Háza

Fotó: Szeles János

A kecskeméti Katona József Múzeum Népi Iparművészeti Gyűjteménye ad otthont augusztus 22–24. között a VI. Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozónak. Az esemény fókuszában idén a határon túli magyar népmesemondás áll, különös figyelemmel a felvidéki, a vajdasági, az erdélyi és a kárpátaljai gyakorlatra.

Lőcsei Antal aldunai székely mesemondó és Magyar Zoltán néprajzkutató
Forrás: Hagyományok Háza

A találkozó immár hagyományt teremtett, s célja hidat építeni a különböző régiók mesemondói között, illetve bemutatni a népmese jelenlétét a mai magyar nyelvterületen. A háromnapos programban előadások, kerekasztal-beszélgetések, kézművesfoglalkozások, műhelyek és nyitott mesemondó alkalmak is helyet kapnak. A meghívott előadók között szakavatott kutatók, gyakorló mesemondók és népművészek szerepelnek, akik saját közösségük tudását, meséit és tapasztalatait osztják meg a hallgatósággal és egymással.

„A hagyományos stílusú élőszavas mesemondás egyszerre épít közösséget, és hozza közel a hallgatókhoz és a mesemondóhoz is a szóbeli hagyomány élő erejét – méltatja a találkozó jelentőségét Klitsie Szabad Boglárka, a Hagyományok Háza szakmai munkatársa, a Meseszó Egyesület elnöke. – A VI. Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozó olyan sokszínű platform, ahol a mesemondók és érdeklődők nemcsak hallgatóként, hanem műhelymunkákban, tudományos előadásokon és közös szemlélet kialakításának céljából is találkozhatnak egymással. A programban természetesen helyet kap az esti táncház, az esti mesemondás és művészi előadások is, de a középpontban mindvégig a mesemondás mint közösségformáló, élő népművészet áll.”

Horti Zoltán mesél a népmesemondók egyik korábbi találkozóján
Horti Zoltán mesél a népmesemondók egyik korábbi találkozóján
Forrás: Hagyományok Háza

A rendezvény különleges színfoltja lesz a pénteki megnyitó, a Mesterek meséi című gyűjtés, valamint a moldvai táncház és az azzal párhuzamos esti mesekalákák. A Pajzán népmesék régen és ma című kerekasztalt a felnőtteknek szánják, és a beszélgetésen a gyakran tabutémákat érintő történetek hagyományáról, valamint napjainkban játszott szerepéről értekeznek.

A részvétel ingyenes, de helyszíni regisztráció szükséges, a létszámhoz kötött programokra szintén a helyszínen lehet jelentkezni. A találkozót a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület szervezi a Csoóri Sándor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A Hagyományok Háza médiapartnerként segíti a találkozót.

Bővebb információ IDE KATTINTVA érhető el a rendezvényről.

Hallgassa meg Bárány Antalné Strehó Margit meséjét Krisztusról és Szent Péterről:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu