Népmesemondók találkoznak szerte a Kárpát-medencéből

A kecskeméti Katona József Múzeum Népi Iparművészeti Gyűjteménye ad otthont augusztus 22–24. között a VI. Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozónak. Az esemény fókuszában idén a határon túli magyar népmesemondás áll, különös figyelemmel a felvidéki, a vajdasági, az erdélyi és a kárpátaljai gyakorlatra.

Lőcsei Antal aldunai székely mesemondó és Magyar Zoltán néprajzkutató

Forrás: Hagyományok Háza

A találkozó immár hagyományt teremtett, s célja hidat építeni a különböző régiók mesemondói között, illetve bemutatni a népmese jelenlétét a mai magyar nyelvterületen. A háromnapos programban előadások, kerekasztal-beszélgetések, kézművesfoglalkozások, műhelyek és nyitott mesemondó alkalmak is helyet kapnak. A meghívott előadók között szakavatott kutatók, gyakorló mesemondók és népművészek szerepelnek, akik saját közösségük tudását, meséit és tapasztalatait osztják meg a hallgatósággal és egymással.

„A hagyományos stílusú élőszavas mesemondás egyszerre épít közösséget, és hozza közel a hallgatókhoz és a mesemondóhoz is a szóbeli hagyomány élő erejét – méltatja a találkozó jelentőségét Klitsie Szabad Boglárka, a Hagyományok Háza szakmai munkatársa, a Meseszó Egyesület elnöke. – A VI. Kárpát-medencei Népmesemondó Találkozó olyan sokszínű platform, ahol a mesemondók és érdeklődők nemcsak hallgatóként, hanem műhelymunkákban, tudományos előadásokon és közös szemlélet kialakításának céljából is találkozhatnak egymással. A programban természetesen helyet kap az esti táncház, az esti mesemondás és művészi előadások is, de a középpontban mindvégig a mesemondás mint közösségformáló, élő népművészet áll.”

Horti Zoltán mesél a népmesemondók egyik korábbi találkozóján

Forrás: Hagyományok Háza

A rendezvény különleges színfoltja lesz a pénteki megnyitó, a Mesterek meséi című gyűjtés, valamint a moldvai táncház és az azzal párhuzamos esti mesekalákák. A Pajzán népmesék régen és ma című kerekasztalt a felnőtteknek szánják, és a beszélgetésen a gyakran tabutémákat érintő történetek hagyományáról, valamint napjainkban játszott szerepéről értekeznek.