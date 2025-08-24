Hankó Balázs: aki Székelyföldet meglátogatja, hazaérkezik

A Néprajzi Múzeum része Európa legnagyobb kulturális fejlesztésének, a családi élményparkként is funkcionáló Városligetnek, amely a Néprajzi Múzeummal, a Magyar Zene Házával, a Millennium Házával, a megújult Szépművészeti Múzeummal, parkokkal várja a családokat –emlékeztetett Hank Balázs. Hozzátette: ez azt is üzeni, hogy nemcsak a családok anyagi biztonságát tartják fontosnak, hanem mindazt, ami a családoknak boldogságot, örömet okoz.

Mi magyarok szeretjük a múzeumainkat

– fogalmazott Hankó Balázs, kiemelve: 11 millióan látogatják a múzeumokat, ezen a számon emel a Múzeumok éjszaka, amelyen az idén is 337 ezren vettek részt.

inda István, a Székelyek – Örökség-mintázatok című kiállítás vezető kurátora záró tárlatvezetést tart a Néprajzi Múzeumban 2025. augusztus 24-én

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

A Székelyek – Örökség-mintázatok című tárlatról szólva kiemelte: aki elmegy Székelyföldre, megnézi Kovászna, Hargita, Maros megyét, ott megérti és megérzi, hogy ezek a mintázatok bennünk vannak.

Aki Székelyföldet meglátogatja, hazaérkezik. Nem feltétlenül kell székelynek lenni, de ha egy kis időt eltölt, akkor székellyé válik

– mondta.

A miniszter ismertette, a Néprajzi Múzeumnak Európában az egyik leggazdagabb, 225 ezres gyűjteménye van.

A tárlaton, amelyet Az év kiállítása díjra is jelöltek, több mint 300 darabból álló gyűjtemény látható Székelyföldről.

Köztük van az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeum egyik járműve, amellyel a szántás-vetést segítették, de megtalálhatók a tárlaton a nagy székelyföldi múzeumok, köztük a csíkszeredai, vagy sepsiszentgyörgyi intézmények kiállítási tárgyai is – sorolta.

„Összetartozunk székelyek és magyarok, így őrizzük, védjük identitásunkat, és mutatjuk meg, hogy mi a normál élet rendje”

– mondta Hankó Balázs.

A vasárnapig látható tárlat a székelyföldi múzeumok által őrzött több mint 300 tárgyon keresztül, öt székelyföldi kurátor rendezésében keres válaszokat olyan kérdésekre, minthogy kik a székelyek, mit tudunk Székelyföldről és hogyan látják a Székelyföldön élők magukat.

Vasárnap a kiállítás vezető kurátora, Kinda István (sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum) tartott tárlatvezetést.