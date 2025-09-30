Dubajban hódít a Magyar Opera: tízezernél több jegy kelt el

Puccini Bohéméletét kettős szereposztásban Horváth István, az évad kamaraénekese és Pataki Adorján, Sáfár Orsolya és Létay Kiss Gabriella, valamint Celeng Mária és az operastúdiós Fenyvesi Gabriella Rea énekelték, Azat Malik, Palerdi András, Szegedi Csaba és két kisebb szerepben Gulyás Dénes partnereként – közölte az Operaház hétfőn az MTI-vel.

A Bohémélet előadásain, akárcsak az azt követő Beethoven-hangversenyen Dénes István dirigálta a dalszínház együtteseit.

Ezt követően a Magyar Állami Operaház balettegyüttese, a Magyar Nemzeti Balett ismét A hattyúk tava-előadással aratott sikert. A főbb szerepeket Melnyik Tatyjana, Jakovleva Marija, az idei évad étoile-ja és Beck Maria, Dmitrij Tyimofejev, Scrivener Louis és Borisz Zsurilov, valamint Okajima Takaaki, Radziush Mikalai és Vlagyiszlav Melnyik alakították. Az előadásban a Magyar Nemzeti Balett mellett az Opera balettiskolájaként működő Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei is közreműködtek. A Magyar Állami Operaház Zenekarát a Theater Basel magyar származású művészeti vezetője, Thomas Herzog dirigálta.