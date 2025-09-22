Meghalt Sajdik Ferenc

Életének kilencvenhatodik évében, vasárnap elhunyt Sajdik Ferenc Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikusművész, karikaturista – közölte honlapján a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) hétfőn.

Sajdik Ferenc karikatúráit a Ludas Matyi vicclapból ismerhette meg a közönség, több mint 300 könyvhöz – különösen ifjúsági és tankönyvekhez – készített illusztrációt, képei generációk szívéhez nőttek. Olyan rajzfilmek fűződnek a nevéhez, mint A nagy ho-ho-horgász és a Pom Pom meséi.

Számos díj birtokosa volt, 1977-ben kapta meg a Munkácsy Mihály-díjat, 1997-ben a Szegedi Nyári Tárlat díját. Az ő grafikai tervével készült 1981-ben Vajda Béla Moto perpetuo című Arany Pálma-díjas animációs kisfilmje. 2006-ban Budapest díszpolgára lett, 2012-ben Prima Primissima díjjal, 2013-ban Kossuth-díjjal, 2014-ben Hazám-díjjal ismerték el munkásságát, 2023-ban választották a nemzet művészévé.