Ómama meséi – varázslatos tárlat nyílt a Városliget Látogatóközpontban

A 16 nagy illusztrációból álló, szeptember 30-ig ingyenesen látogatható tárlat a Néprajzi Múzeum épületében található kiállítótérben, a Városliget Látogatóközpontban Gábriel arkangyal szobormásolata mellett tekinthető meg – közölte a Városliget Zrt.

Silingi Terézia, Müller Péter, Csongrádi Kata, Felföldi Anna és Zimber Szilvia a könyvbemutatón

Forrás: Zimber Könyvek

A 140 oldalas, esztétikai élményt is nyújtó klasszikus mesekönyv és a tárlat egyaránt a családi örökség, az élő mesemondás és a generációk közötti kapcsolat fontosságát ünnepli.

A kiállítás házigazdája a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. – tették hozzá.

Az összegzés felidézi, hogy

Silingi Teréziakorábbi igaz családregénye, az Ómama nyaklánca több kiadást megért, az olvasók kedvence lett.

Pedig Silingi Terézia 70 éves korában kezdett el írni, miután az unokái is felnőttek és sok szabadideje maradt.

Silingi Terézia legújabb kötete az Ómama meséi című mesekönyv

Forrás: Zimber Könyvek

Az Ómama nyaklánca sikere után úgy gondoltam, nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is megérdemelnek néhány igaz mesét. A mesemondás nagyon fontos kapcsolódási pont szülő és gyermek között és arra is alkalmat ad, hogy a gyerek kérdezzen vagy elmondjon olyasmit, amit másként nem mondana el

– mondta a kötet szerzője, aki azt is elárulta, hogy írt még egy családregényt, ami jelenleg szerkesztés alatt áll és várhatóan jövőre jelenik meg.