Hagyomány és divat – különleges programokkal várja a látogatókat a Hagyományok Háza
„Múzeum és divat” – idén ezzel a mottóval hívja felfedezőútra a közönséget a 20. születésnapját ünneplő Múzeumok Őszi Fesztiválja. Az országos programsorozathoz a Hagyományok Háza is csatlakozik, hogy a Folk Fashion – Divat a folklór című nagy sikerű kiállításhoz kapcsolódó, gazdag kísérőprogram-kínálattal mutassa be: a népi hagyomány nem csupán megőrzött örökség, hanem élő inspiráció, amely a kortárs divatban és tervezésben is tovább él. Október 30-ig a látogatók zenés és színházi tárlatvezetéseken, kézműves workshopokon és szakmai programokon keresztül tapasztalhatják meg, hogyan formálja a folklór a jelenkori trendeket, és miként válhat a fenntarthatóság, a kézművesség és a kulturális örökség a divat megújulásának alapjává.
Sipos Vera színésznő Rotschild Klára, az első magyar divatdiktátor szerepében kalauzolta az érdeklődőket a kiállításon
Forrás: Hagyományok Háza
A fesztivál idei tematikája szorosan kapcsolódik a divat és a múzeum kapcsolatát feltáró nemzetközi tendenciákhoz. „A nemzetközi múzeumok aktuális kiállításai mind a divatról szólnak. A divat nyelve jó kommunikációs nyelv arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. London, New York, Párizs múzeumai a ruhákon keresztül kezdeményeznek párbeszédet a látogatókkal, és a ruhák történetein keresztül bontanak ki fontos társadalmi jelenségeket. A Hagyományok Háza Folk Fashion – Divat a folklór című kiállítása ehhez a trendhez kapcsolódik, és azt a kérdést járja körül, hogy mit jelent ma a népművészet a ruhákon, hogyan viszonyulunk a 21. század elején az úgynevezett etnodivathoz” – emelte ki Czingel Szilvia, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője.
A programok sorát október 4-én Herczku Ágnes népdalénekes nyitotta meg zenés tárlatvezetésével, ahol személyes történeteiben és dalaiban is kirajzolódott a hagyományos viseletek kortárs jelentősége. Másnap, október 5-én egy színházi performance-t láthatott a közönség: Sipos Vera színésznő Rotschild Klárát, az első magyar divatdiktátort idézte meg, aki sajátos humorral és eleganciával kalauzolta végig a látogatókat a kiállításon.
Az előttünk álló programok közül a divat és a hagyomány találkozásának kézzelfogható élményét kínálja a Romani Design október 11-i kézműves workshopja, ahol a résztvevők nemcsak a roma kulturális örökség és a kortárs design összefonódásába pillanthatnak bele, hanem saját kezűleg is készíthetnek különleges bőr ékszereket a márka alapítóinak segítségével.
A szakmai érdeklődők számára különösen értékesek lesznek a tárlatvezetések, amelyek eltérő perspektívából világítják meg a népművészet és a divat kapcsolatát.
Szatmári Judit divattörténész a magyar kézműves hagyomány és a polgári öltözködéskultúra összefonódását tárja fel október 12-én, rámutatva arra, miként inspirálta a népi minta- és színvilág a tervezőket az elmúlt két évszázadban.
Október 18-án Verebélyi Kincső néprajzkutató segíti a látogatókat abban, hogy a folklór elemeit ne pusztán tárgyakként, hanem élő kulturális jelentésrétegekkel bíró alkotásokként lássák, amelyek a mai öltözködési szokásokhoz is új értelmezést adhatnak.
A kiállítás október 30-ig látogatható a Hagyományok Háza Kallós Zoltán kiállítóterében, ahol a fesztivál méltó zárásaként az utolsó két napon kurátori tárlatvezetésre is sor kerül, összefoglalva mindazt, amit a látogatók az elmúlt hetek során a divat és a hagyomány kapcsolatáról megtapasztalhattak.