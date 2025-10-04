Marék Veronika piros oroszlánja meghódította Japánt

A Svenk stábja ott járt a Kell egy oroszlán díszbemutatóján, a különleges alkotás pedig már elérhető a Filmio kínálatában. A műsorban emellett még szó lesz a Móricz Zsigmond regényéből készülő Úri muri, megazisten! című mozifilm nyári forgatásáról, a látványos 1242 – A nyugat kapujában című történelmi film kulisszatitkairól, és a 100 éve született színészlegenda, Kállai Ferenc feledhetetlen filmjeiről, amelyek közül közel 30 elérhető a Filmio kínálatában. A Svenk mozimagazint szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-kor láthatják a Hírtv-n.

Marék Veronika Laci és az oroszlán című mesekönyvét töretlen siker övezi Japánban

Forrás: © Filmworks

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Kell egy oroszlán című kreatív dokumentumfilmben annak járnak utána az alkotók, mi lehet a titka a Laci és az oroszlán című Marék Veronika mesekönyvnek Japánban, ahol töretlen siker övezi az 1965-ös első megjelenése óta: évente 700 ezer példányban adják ki mind a mai napig - mondta el Visky Ábel, a film rendezője a Svenk a stábjának. Hozzátette: a dokumentumfilmmel az volt a céljuk, hogy bemutassák, a József Attila-díjas írónő és grafikus letisztult vizuális stílusa, illetve a mese története milyen hasonlóságot mutat a japán kultúrával.

A rendező azt is elárulta: a nézők a film alatt egy érzelmi utazáson vehetnek részt, és közel kerülnek Marék Veronika varázslatához. Ezért sokkal jobban fognak tudni kapcsolódni a szerzőhöz és ahhoz a szellemiséghez, amit képvisel.