Mentőakciót hajtottak végre magyar katonák Afganisztánban (videó)
November 20-án érkezik a mozikba a Sárkányok Kabul felett című, érzelmekkel teli, látványos akciódráma. A filmet a Magyar Honvédség 2021-ben végrehajtott mentőakciója inspirálta, ennek során a magyar katonák 540 embert mentettek ki Afganisztánból a NATO-erők kaotikus kivonulásakor. A Svenk film -és mozimagazin stábjának a rendező Dyga Zsombor és a vágó Hack Júlia beszélt az alkotásról.
Jelenet a Sárkányok Kabul felett című filmből
Dyga Zsombor szerint a Sárkányok Kabul felett valóságos alaptörténete bivalyerős, emellett benne van minden, ami egy ilyen sztorihoz kell: heroizmus, személyes történet, érzelmi szál. „
Bízunk benne, hogy sikerül megragadnia mindent egyszerre
– mondta a Svenknek a rendező.
Hack Júlia, a film vágója szerint a Sárkányok Kabul felett nem csak egy akciófilm, mert egy nagyon szép romantikus történet is kibontakozik benne.
A vágás végig az érzelmekkel való játszás, hogy elérjük, hogy a néző az adott jelenetben éppen izguljon, féljen, aggódjon, örüljön, nevessen. Ehhez mindig meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy a nézőben érzelmeket váltsunk ki
– emelte ki Hack Júlia a Svenk riportjában.
A műsorban a Sárkányok Kabul felett közelgő premierje mellett szó lesz a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készülő,
EGYKE című film forgatásáról, a Bölöni László erdélyi focilegenda életét bemutató film marosvásárhelyi bemutatójáról, és az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm születéséről is.
A SVENK film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet megbízásából készül, szombaton 12:30-tól, illetve vasárnap 7:30-tól látható a HírTV-n, emellett elérhető az NFI Youtube-csatornáján is.
A Dyga Zsomborral és Hack Júliával készült interjút itt tekintheti meg:
A Sárkányok Kabul felett a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai támogatásával készült, a Sárkányok Produkció Kft. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) koprodukciós partnerségével.
A Sárkányok Kabul felett producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója Horváth Áron, rendezője Dyga Zsombor (Aranyélet, Köntörfalak), operatőre Dobos Tamás, vágója Barsi Béla és Hack Júlia, látványtervezője Hujber Balázs, jelmeztervezője Donkó László.
A főbb szerepekben Jászberényi Gábor, Mészáros Blanka, Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, Ertl Zsombor és Stohl András látható.
A Sárkányok Kabul felett film hivatalos előzetese: