A sport világának egyik legnagyobb közhelye az, hogy napjainkra eltűnt a klubhűség. Illetve, ha mégsem, akkor elértéktelenedett, csak a lúzerek maradnak egy helyben egész pályafutásuk során, és persze azok, akik nem kellenek senki másnak. Általában a közhelyekben sok igazság rejlik, ez azonban rengeteg sebből vérzik.

Ha akarunk, akkor kapásból sorolhatunk igazi vándormadarakat, de hosszú listát írhatunk azokról is, akik egy, legfeljebb két klubban töltik el a pályafutásukat. Sztárokról, az adott sportágak legendáiról van szó, nem egyszerű közkatonákról. Például Paolo Maldiniről, az AC Milan ikonjáról, vagy Francesco Tottiról, aki az AS Roma félistene, és tényleg folytathatnánk a sort napestig. De említhetnénk Iker Casillast vagy Lionel Messit is, akik kényszerből és sírva búcsúztak Madridtól és Barcelonától, nehéz lenne őket hűtlenséggel vádolni. Vagy sportágat és kontinenset váltva ott van LeBron James, akinek a Los Angeles Lakers már a negyedik klubja az NBA-ben, vele szembe állíthatnánk napjaink másik fénylő kosaras csillagát, Steph Curryt, aki soha nem játszott máshol, csak a Golden State Warriorsban, de nincs sok értelme, ez nem minősíti őket.

A klubhűség nem feltétlenül elhatározás kérdése, és inkább a szurkolók szeretnek rá hivatkozni.

Őket az érzelem hajtja, a köreikben elenyésző számú az átigazolás, fradistából nem lesz újpesti, a honvédos aligha vedlik át mondjuk emtékássá. A profi sportoló ellenben munkavállaló, és a leggyakrabban így is viselkedik, akár csak egy orvos, egy asztalos vagy éppen egy újságíró is teszi, amikor munkahelyet választ, és ezért aligha lehet kárhoztatni. Kiegészítve annyival, hogy nem kizárólag a pénz motiválhatja, hanem a fejlődés, a dicsőség, a megnyerhető címek lehetősége is.

Mindez okkal juthatott az eszünkbe csütörtökön este, amikor a Sopron Basket az Euroligában legyőzte a lengyel Gdyniát, és Fegyverneky Zsófia ezen a meccsen szerepelt 431-edszer a csapatban, ami klubrekordnak számít. Az ünneplésekor elhangzott a klubhűség szó, pedig a magyar női kosárlabda legendája Pécsett lett befutott, válogatott kosaras, játszott külföldön is, és bő egy évtizede költözött Sopronba. A soproniak persze nézhetik így is, de szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy egy igazi ikont, egy remek példaképet tapsolhatott állva a publikum, aki 38 évesen még újabb szerződést írhatott alá, a teljesítményével, a profizmusával, az alázatával kivételes tiszteletet vívott ki magának.

És nem csak Sopronban: egész Európában.