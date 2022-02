Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a hétfőn, a Duna Arénában tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett rá, hogy a kormány 2010-ben hármas célt tűzött ki a sport területén. Egyrészt, hogy minden fiatalnak és gyermeknek meglegyen a lehetősége arra, hogy minden nap sportolhasson; minél több rangos nemzetközi sporteseménynek adjon otthont Magyarország és ezekhez rendelkezésre álljon a megfelelő színvonalú infrastruktúra.

– Ha sokan sportolnak, az erősíti a nemzet egészségét, állóképességét – hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, aki felidézte, hogy a 2010 előtti kormányok nem biztosították ezeket a feltételeket, így a magyar sportolóknak akkoriban sikereikhez méltatlan körülmények között kellett készülniük.

Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

– Negyvenegy nap van a választásig, ezért mindenkinek és Magyarország sportszerető közvéleményének is fontos, hogy tudja, kitől mit várhat. Ezért lényeges, hogy megismertessük az emberekkel, milyen eredmények születtek a sport fejlesztésének területén – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott.

Hozzátette: a Miniszterelnöki Kabinet Iroda és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által készített, Hajrá, magyarok! címet viselő, 40 oldalas színes kiadvány elején Orbán Viktor miniszterelnök köszöntője olvasható, majd a füzet végigvezet a sport területén az elmúlt időszakban elért eredményeken.

Nyitrai Zsolt tájékoztatása szerint ezeket a következő egy hónapban egy országjáráson, személyes találkozókon, fórumokon fogják megismertetni a sportszakemberekkel, testnevelő tanárokkal, sportegyesületi vezetőkkel. Az országjárást Szabó Tünde sportért felelős államtitkár vezeti többek között olimpiai bajnokok társaságában, részt vesz rajta Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVSZ) elnöke, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, Sárfalvi Péter helyettes államtitkár, Schmidt Ádám, a miniszterelnök sportügyi főtanácsadója és Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke is.

Szabó Tünde kifejtette: füzetet átlapozva megismerhetjük a sport területén 2010 óta elért eredményeket. A kiadványt mindenkihez eljuttatják, akik a magyar sportban érintettek.

Az államtitkár szerint a számok minden területen óriásit nőttek, akár a hazai világversenyek, az aktívan sportolók, a sportlétesítmények számát vagy a sportra fordított támogatások mértékét nézzük.

– Az elindított programok és változások hosszú távon segítik az utánpótlásnevelést is, továbbá a mindennapos testnevelés bevezetésével már több mint 1,2 millió gyermek sportolhat naponta minimum 45 percet – közölte Szabó Tünde, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy olyan jelentős sportesemények - vizes világbajnokság, labdarúgó Európa-bajnokság – valósulhattak meg, amelyek tíz éve elképzelhetetlenek lettek volna. Májusban beugróként újra vizes vb-nek adhat otthont Budapest, 2023-ban pedig atlétikai világbajnokságnak. Kiemelte, ezek az események ráadásul hozzájárulhatnak a gazdaság növekedéséhez is.

Az államtitkár kiemelte: a magyar sporttörténelem legnagyobb sportfejlesztési programjának eredményeként olyan korszerű létesítmények épültek meg, amelyekben a fiatalok biztonságos körülmények között sportolhatnak, illetve amelyekbe bármely sportág el tudja hozni Magyarországra a legnagyobb világeseményét. Beszélt arról is, hogy ma már megbecsült szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel, hiszen életút programokat is elindított a kormány.

– Mindehhez az adta meg a lehetőséget, hogy a kormány 2010-ben nemzetstratégiai ágazattá nyilvánította a sportot, de az eredményekhez a sportszerető magyar emberek áldozatos munkájára is szükség volt – jelentette ki. Hangsúlyozta, fontos, hogy ezt a folyamatot folytatni tudják, a sportszakemberek megbecsültek maradjanak, és Magyarországnak a sport területén is előre kell mennie, nem hátra.

Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Vári Attila, az MVSZ elnöke is azt emelte ki, hogy a 2010 előtti időszakhoz képest jelentősen megváltoztak a sportban korábban tapasztalt nehéz és méltatlan körülmények.

– A magyar történelem legnagyobb, nem értelmetlen, hanem hiánypótló sportfejlesztésén vagyunk túl – jelentette ki. Kiemelte, az újabb vizes vb-vel az is volt a cél, hogy annak megrendezése a turizmus és a gazdaság élénkítésére is hatással legyen.

– Hosszú lenne felsorolni, mennyi lehetőség nyílt meg a sportban, ezért újra elkezdjük az országjárást, amelynek keretében a különböző városokban el kell mondanunk az embereknek, hogy mi történik. Az elmúlt tíz év fontos lehetőséget adott a sportnak, közös felelősség, hogy ezt tovább folytassuk, mert az a célunk, hogy egészséges gyermekeket neveljünk, márpedig ez egy hosszú folyamat – zárta szavait Vári Attila.

Borítókép: Illusztrációfotó / MTI / Czeglédi Zsolt